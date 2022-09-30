Не мажьте зеленкой! Комаровский рассказал, как правильно обработать рану и царапину

Царапины и раны очень часто случаются у детей в детстве. Естественно, они сразу бегут к родителям за помощью. Очень важно правильно обрабатывать повреждения кожи.
О том, как это сделать рассказал заслуженный педиатр Евгений Комаровский в своем журнале.
Очень важно при оказании помощи ребенку не напугать его на всю оставшуюся жизнь.
Не стоит небольшую царапину обрабатывать, применяя практически садистские методы. Например, когда кто-то держит ребенка, а другой заливает рану зеленкой или йодом. Не делайте так.
Такая экзекуция приведет к тому, что в следующий раз малыш просто не согласится на процедуру обработки раны. Лучшей первой помощью будет просто промыть рану.
Для этого вам понадобится обычная чистая вода, а для обработки загрязненных ран можно использовать мыло. Мыльная пена поможет очистить рану и дезинфицировать ее.
Поэтому отправляясь на дачу или на природу, возьмите с собой воду и жидкое мыло. Это поможет вам в случае мелких травм. Если случилась рана - добавьте в воду жидкое мыло, взболтайте смесь и обработайте поврежденную кожу.
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