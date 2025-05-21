Почти 600 мужчин: звезда OnlyFans побила рекорд и попала в больницу (видео)

Австралийская звезда OnlyFans Энни Найт устроила себе сексуальный челлендж, после которого оказались в больнице с кровотечением.

Она переспала с 583-мя мужчинами за 6 часов. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью модели Us Weekly .

"Мне сейчас не очень хорошо, после челленджа я сильно кровоточила", - призналась она.

Найт разместила в Instagram видео, в котором рассказала, что оказывалась в больнице после своего челленджа. У нее возникло кровотечение, из-за чего пришлось пройти медицинское обследование.

Энни Найт оказалась в больнице (коллаж: РБК-Украина)

Девушка точно не уверена, то ли чрезмерная сексуальная активность привела к повреждениям, то ли это связано с ее физиологической особенностью. Она отметила, что имеет эндометриоз.

"Там было действительно немного повреждено, и я получила небольшой порез", - поделилась она.

Энни Найт (фото: instagram.com/anniekknight)

Энни не скрывает: чувствует себя после испытания не очень. Однако настроена быстро вернуться в форму.

"Я точно выживу, но сейчас это довольно больно и неприятно", - рассказала она.

В то же время девушка была шокирована, как быстро ей якобы удалось выполнить вызов и переспать с таким количеством мужчин.

Плохое самочувствие также не помешало ей привлекать внимание к своей персоне. Она сразу сообщила фанам о своем состоянии, показавшись в больничной палате.

"Думаю, 583 парня за день - это не очень хорошо для твоего тела", - лаконично написала она в Stories и Reels.

Как отреагировали в сети

Пользователи разделились во мнениях: одни выразили поддержку, а другие - осудили и раскритиковали девушку.

"Играй в глупые игры, выигрывай глупые призы"

"Отдохни, Энни, ты заслужила на отдых".

"Привлекай к себе внимание в лучшем виде".

"Каждый выбор, который ты делаешь, имеет последствия. Честность - это не твоя черта. Очень, очень печально".

"Тот факт, что она, кажется, гордится тем, что обнародовала информацию о том, что оказалась в больнице из-за такой глупой выходки, многое говорит о состоянии ее здоровья. На самом деле очень грустно".

"И все ради чего? Ради популярности в СМИ. Такая глупая".

Кто такая Энни Найт

Девушка родом из австралийского города Голд-Кост. Она стремительно прославилась в прошлом году, когда раскрыла миру свою любовь к созданию эротического. Тогда же стало известно, что ее уволили из-за ведения страницы на OnlyFans.

С тех пор Энни стала активно вести соцсети, где рассказывает, как исследует через челленджи свою сексуальную жизнь.

Для "свиданий" с мужчинами она использует систему специальных заявок, где в частности потенциальные партнеры указывают о своей готовности пройти тест на ИППП.

Что известно об Энни Найт (фото: instagram.com/anniekknight)