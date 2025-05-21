Почти 600 мужчин: звезда OnlyFans побила рекорд и попала в больницу (видео)
Австралийская звезда OnlyFans Энни Найт устроила себе сексуальный челлендж, после которого оказались в больнице с кровотечением.
Она переспала с 583-мя мужчинами за 6 часов. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью модели Us Weekly.
"Мне сейчас не очень хорошо, после челленджа я сильно кровоточила", - призналась она.
Найт разместила в Instagram видео, в котором рассказала, что оказывалась в больнице после своего челленджа. У нее возникло кровотечение, из-за чего пришлось пройти медицинское обследование.
Энни Найт оказалась в больнице (коллаж: РБК-Украина)
Девушка точно не уверена, то ли чрезмерная сексуальная активность привела к повреждениям, то ли это связано с ее физиологической особенностью. Она отметила, что имеет эндометриоз.
"Там было действительно немного повреждено, и я получила небольшой порез", - поделилась она.
Энни Найт (фото: instagram.com/anniekknight)
Энни не скрывает: чувствует себя после испытания не очень. Однако настроена быстро вернуться в форму.
"Я точно выживу, но сейчас это довольно больно и неприятно", - рассказала она.
В то же время девушка была шокирована, как быстро ей якобы удалось выполнить вызов и переспать с таким количеством мужчин.
Плохое самочувствие также не помешало ей привлекать внимание к своей персоне. Она сразу сообщила фанам о своем состоянии, показавшись в больничной палате.
"Думаю, 583 парня за день - это не очень хорошо для твоего тела", - лаконично написала она в Stories и Reels.
Как отреагировали в сети
Пользователи разделились во мнениях: одни выразили поддержку, а другие - осудили и раскритиковали девушку.
- "Играй в глупые игры, выигрывай глупые призы"
- "Отдохни, Энни, ты заслужила на отдых".
- "Привлекай к себе внимание в лучшем виде".
- "Каждый выбор, который ты делаешь, имеет последствия. Честность - это не твоя черта. Очень, очень печально".
- "Тот факт, что она, кажется, гордится тем, что обнародовала информацию о том, что оказалась в больнице из-за такой глупой выходки, многое говорит о состоянии ее здоровья. На самом деле очень грустно".
- "И все ради чего? Ради популярности в СМИ. Такая глупая".
Кто такая Энни Найт
Девушка родом из австралийского города Голд-Кост. Она стремительно прославилась в прошлом году, когда раскрыла миру свою любовь к созданию эротического. Тогда же стало известно, что ее уволили из-за ведения страницы на OnlyFans.
С тех пор Энни стала активно вести соцсети, где рассказывает, как исследует через челленджи свою сексуальную жизнь.
Для "свиданий" с мужчинами она использует систему специальных заявок, где в частности потенциальные партнеры указывают о своей готовности пройти тест на ИППП.
Что известно об Энни Найт (фото: instagram.com/anniekknight)
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