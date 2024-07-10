Должны служить, а не петь во время войны: Фарион жестко "наехала" на Вакарчука и Козловского

Что сказала Фарион об артистах

Так, языковед считает, что Святослав и Виталий занимаются в армии совсем не тем, что нужно делать военнослужащим.

"Их конституционная обязанность, как у всех: служить, а не петь во время войны", - поделилась мнением Фарион.

Ирина Фарион (фото: Getty Images)

Где сейчас служат Козловский и Вакарчук

Исполнитель поступил в Вооруженные силы Украины в 2023 году. Сначала он служил в пехоте, затем прошел обучение и стал артиллеристом.

Несколько месяцев артист находился на передовой в Донецкой области, после чего неожиданно был переведен в одну из воинских частей Киева на должность водителя.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Что касается службы Вакарчука, он был мобилизован еще в марте 2022 года.

Лидер группы "Океан Эльзы" занимается морально-психологической работой в армии, поскольку в свое время закончил соответствующий факультет в вузе.

Информация, появившаяся в СМИ, о его демобилизации, не соответствует действительности.

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)