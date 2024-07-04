Обладают отрицательной калорийностью. Эти пять продуктов ускорят ваше похудение

Диетолог поделился пятеркой продуктов с отрицательной калорийностью, которые следует включить в свой рацион, потому что они ускорят похудение.
Больше подробностей, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gloucestershire Live.
Отрицательная калорийность – это когда организм на переваривание определенного продукта тратит больше энергии, чем от него получает. Калорийность (т.е. энергетическая ценность) есть у всех товаров. Однако существуют продукты с низкой калорийностью – их пищевая ценность чаще всего составляет до 30 ккал на 100 г.
Этот термин может звучать как мечта человека, сидящего на диете, но речь не идет о еде с меньшим количеством калорий.
Хотя технически ни одна пища не имеет отрицательных калорий, эта концепция касается продуктов с очень низким содержанием калорий и высоким содержанием воды и клетчатки, что заставляет ваше тело работать интенсивнее, чтобы их переварить.
Этот процесс может создать дефицит калорий, что полезно для похудения. Диетолог Гуна Биланде объяснила, как это работает.
Сельдерей
Основным продуктом в списке является сельдерей, квинтэссенция отрицательно калорийной пищи. Она содержит всего 16 калорий на чашку, в ней полно воды и клетчатки.
Сельдерей идеально подходит для перекусов или как хрустящее дополнение к салатам. Совместите ее с нежирным белком, таким как сыр или хумус, для сытной и питательной закуски.
Огурец
Благодаря высокому содержанию воды и минимальному количеству калорий огурцы является отличным дополнением к любой диете. Они содержат около 16 калорий на чашку и отлично увлажняют.
"Их можно добавлять в салаты, использовать в качестве основы для смузи или наслаждаться просто, посыпав солью и лимонным соком", - отметила диетолог.
Грейпфрут
Мало того, что грейпфрут содержит мало калорий, он насыщен витамином С и мощными антиоксидантами; половина фрукта содержит около 52 калорий. Употребление грейпфрута перед едой может помочь контролировать аппетит и снизить общее потребление калорий.
Это фантастический фрукт, который можно включить в свой завтрак или в качестве перекуса в течение дня.
Брокколи
Этот овощ не только нуждается больше в калориях для переваривания, чем дает, но также обеспечивает щедрую порцию витаминов, минералов и клетчатки, при этом чашка содержит примерно 31 калорию.
"Брокколи прекрасна, если ее приготовить на пару или добавить к жареным блюдам", - сказала Гуна.
Сочетайте ее с нежирным белком, таким как курица-гриль или рыба.
Ягоды
Насыщенные клетчаткой, антиоксидантами и очень низкокалорийные ягоды являются идеальной сладостью.
Ягоды прекрасно утоляют тягу к сладкому, сохраняя при этом низкое потребление калорий. Наслаждайтесь отдельно, добавьте их к йогурту или смешайте в полосе для вкусных и полезных десертов.
Включение в свой рацион продуктов с отрицательной калорийностью является простой и эффективной стратегией похудения в сочетании со сбалансированной диетой и регулярными физическими упражнениями.
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