Майор, який п'яним збив трьох курсанток, відмовився оплатити їх лікування

Майор Володимир Холодний, який збив трьох курсанток на території військового коледжу в Києві, відмовився виплачувати грошову компенсацію в розмірі 249 тисяч гривень госпіталю на лікування постраждалих дівчат, двом з яких довелося ампутувати ноги.

Про це офіцер заявив під час засідання у Шевченківському суді Києва, передає "Судовий репортер".

Викладач Української військово-медичної академії в Києві сказав, що не згоден з цим цивільним позовом.

При цьому майор вчергове наголосив, що визнає свою провину і готовий нести покарання.

Так, за скоєння резонансного ДТП і п'яний наїзд на трьох студенток академії наприкінці серпня, внаслідок чого дівчата отримали дуже серйозні травми, Холодному загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років.

23 грудня на черговому судовому засіданні розглядалося питання про міру запобіжного заходу, і прокурор наполягала на триманні під вартою. За словами адвоката потерпілих, у разі звільнення Холодного з-під варти є ризик його впливу на покалічених студенток через інших співробітників академії, де вони навчаються.

Холодний запевнив, що не встиг познайомитися з кимось в стінах академії, до якої був переведений на посаду начальника курсу факультету підготовки військових лікарів лише 13 серпня, тобто за 2 тижні до події.

Суддя оголосила, що залишає підсудного під вартою ще на 60 діб, але дає можливість йому звільнитися під заставу в 168 тисяч гривень з умовою здачі закордонного паспорта, прибувати до прокурора і до суду, утримуватися від спілкування зі свідками і потерпілими. Зазначається, що раніше суд не визначав Холодному альтернативу у вигляді застави.

Наступне засідання проведуть 25 січня.

Майор Володимир Холодний, який скоїв п'яний наїзд на курсанток, відмовився оплатити госпіталю їх лікування (фото: sudreporter.org)

Раніше повідомлялося, що постраждалі курсантки відмовилися від компенсації після жахливої ДТП і пояснили, що дружина підозрюваного онкохвора, і його сім'я не винна в події та "не повинна нести тягар".

Також ми писали про те, що курсантки, які вижили у ДТП, продовжать навчання - у виші їм вирішили створити всі необхідні умови, щоб дівчата змогли отримати спеціальність військових медиків, про що мріяли з дитинства.