Майкл Щур влаштував скандал через ПІБ російською на сайті МВС: та ви ох**ли

Український журналіст Майкл Щур (Роман Вінтонів) обурився вимогою на сайті Головного сервісного центру МВС України для отримання довідки продублювати ім'я, прізвище та по батькові російською мовою.

Ведучий з "Телебачення Торонто" опублікував гнівний пост на своїй сторінці в Facebook.

Щур зазначив, що претензії адресовані на ГСЦ МВС, не міністерству і не його чолі.

"Я впевнений, що таке дублювання написане в якомусь законі чи наказі, чи постанові. І ніхто не робив це добровільно. У всіх є залізна відмазка. Моє питання: чому досі це не скасували?" - пише журналіст.

Також він нагадав, що агресія РФ проти України триває вже багато років, і зараз "весь світ намагається відгородитися від Росії чим тільки можна, а в Україні вже перестають видавати паспорти з дублюванням українською мовою".

Щур пояснив, що збирався отримати довідку про несудимість через інтернет, коли робив новий сюжет для передачі. Коли ж від нього на сайті https://dpvs.hsc.gov.ua/ зажадали продублювати ПІБ російською мовою, журналіст написав у графі нецензурний текст. Відповідний скрін журналіст опублікував в мережі.

Фото: скрін поста facebook.com/michael.shchur.3

Користувачі мережі також поділяють обурення Щура, при цьому деякі пояснюють, що "ноги ростуть" ще з часів УРСР, а для переформатування бази потрібні значні ресурси.

База МВС має наслідування ще з СРСР і дублюється російською, це унікальні ключі в базах даних, так, це треш, але щоб це змінити, треба переробити всю базу МВС, а це тотальні капітальні вкладення.

Для жінок потрібно вказати дівоче прізвище, а також продублювати її російською...

Просто так простіше дані в ФСБ переливати

Роман, у нас кодекс досі УРСР, а ти питаєш про дублювання.

Взагалі-то база тягнеться з радянських часів. Щоб перекласти на українську необхідний величезний ресурс.

Можна припустити що це для того, що б "у старих" документах можна було знайти. Тому що в посвідченнях немає однозначного "перекладу".

Нагадаємо, мовний омбудсмен розповів, як будуть карати бізнес за відмову перейти на українську.

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