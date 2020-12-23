Майкл Щур влаштував скандал через ПІБ російською на сайті МВС: та ви ох**ли

Український журналіст Майкл Щур (Роман Вінтонів) обурився вимогою на сайті Головного сервісного центру МВС України для отримання довідки продублювати ім'я, прізвище та по батькові російською мовою.
Ведучий з "Телебачення Торонто" опублікував гнівний пост на своїй сторінці в Facebook.
Щур зазначив, що претензії адресовані на ГСЦ МВС, не міністерству і не його чолі.
"Я впевнений, що таке дублювання написане в якомусь законі чи наказі, чи постанові. І ніхто не робив це добровільно. У всіх є залізна відмазка. Моє питання: чому досі це не скасували?" - пише журналіст.
Також він нагадав, що агресія РФ проти України триває вже багато років, і зараз "весь світ намагається відгородитися від Росії чим тільки можна, а в Україні вже перестають видавати паспорти з дублюванням українською мовою".
Щур пояснив, що збирався отримати довідку про несудимість через інтернет, коли робив новий сюжет для передачі. Коли ж від нього на сайті https://dpvs.hsc.gov.ua/ зажадали продублювати ПІБ російською мовою, журналіст написав у графі нецензурний текст. Відповідний скрін журналіст опублікував в мережі.
Фото: скрін поста facebook.com/michael.shchur.3
Користувачі мережі також поділяють обурення Щура, при цьому деякі пояснюють, що "ноги ростуть" ще з часів УРСР, а для переформатування бази потрібні значні ресурси.
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