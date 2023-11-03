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"Мать драконов или Оксана Марченко". Ефросинина шокировала своим перевоплощением (видео)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская телеведущая Маша Ефросинина превратилась в образ длиннокосой блондинки и рассказала, с кем ее уже успели сравнить.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Маша Ефросинина кардинально изменила образ

Телеведущая опубликовала ролик, на котором она позирует в очень необычном для нее образе.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Так, Маша надела белый парик, а также примерила тесный корсет с объемными рукавами и стразами.

Ефросинина назвала "лидеров хит-парада комментариев" с ее директа. Среди вариантов были: блогер Даша Квиткова, мать драконов Кхалиси, певица Оля Полякова и жена пророссийского украинского политика Виктора Медведчука, бывшая телеведущая Оксана Марченко.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На видео, показанном Ефросининым, можно заметить, что она находится на съемках.

Для какого события превратилась звезда - она не сообщила.

Раньше мы рассказывали, что дочь Оли Поляковой разошлась с бойфрендом и назвала причину.

Также дочь Снежаны Егорова ответила, где сейчас находится и чем занимается ее мама-путенистка.

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Маша ЕфросининаОля ПоляковаОксана Марченкозвезды шоу-бизнеса