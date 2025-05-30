Мать продала свою шестилетнюю дочь "шаману", который хотел ребенка "из-за ее светлых глаз и кожи"

Исчезновение шестилетней Джошлин Смит всколыхнуло весь Кейптаун, за ним - всю Южную Африку, а затем и весь мир. Девочка была дома под присмотром брата и исчезла прямо посреди белого дня. И есть версия, что мать продала ребенка какому-то целителю, потому что ему понравились "ее глаза и кожа".

Что известно об исчезновении девочки, кому мать ее могла продать и за сколько и какое она получила наказание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Исчезновение ребенка или продажа?

Маленькая Джошлин Смит со светлой кожей и большими бирюзовыми глазами исчезла возле своего дома в заливе Салданаха, близ Кейптауна, в прошлом году - в феврале. С тех пор ребенка никто не видел и местонахождение девочки неизвестно.

Поиски ребенка длились долго - была развернута масштабная поисковая операция, но все тщетно - Джошлин так и не нашли. Тогда полиция арестовала 35-летнюю Келли Смит, ее бойфренда Жакена Апполиса и друга семьи - Стивено ван Рина. Соседка и подруга Келли рассказала. Что мать сама призналась в страшном преступлении, назвав его "глупостью".

Она рассказала подруге, что продала свою шестилетнюю дочь "сангоми" - традиционному целителю. Он сам нашел ее и сказал, что Джошлин ему понравилась из-за своей белой кожи и голубых глаз. За девочку он отдал 800 фунтов (около 45 тысяч гривен).

Лорентия Ломбаард, ближайшая соседка, рассказала, что она видела, как Смит паковала часть одежды Джошлин в черную сумку и отдала ее женщине, которая и могла быть "сангоми". Келли вместе с дочерью сели в автомобиль, где уже была неизвестная женщина и уехали.

Один из учителей ребенка вспомнил, что Смит сказала им во время поисков, что Джошлин уже очень далеко - "она на корабле, в контейнере и направляется в Западную Африку".

Всего на суде над Келли Смит и ее помощниками выступило более 30 человек. Местный пастор рассказал, что слышал, как Смит, у которой трое детей, хвасталась об их продаже за 20 000 рандов (более 45 тысяч гривен). И будто мать готова была согласиться на меньшую сумму, лишь бы только детей забрали.

Джошлин Смит (скриншот)

Кто такая Келли Смит

Келли с 15 лет злоупотребляла наркотиками. Она жила со своей бабушкой по матери и неоднократно попадала в поле зрения социальных работников. За годы она успела родить троих детей. Самому старшему сыну Келли сейчас 11 лет.

Джошлин родилась в 2017 году и ее папа, бывший партнер Келли, Жозе Эмке, присутствовал на суде. Он настолько горевал из-за исчезновения дочери, что его пришлось вывести из зала.

Бабушка выгнала Келли из дома за употребление наркотиков и тогда она угрожала зарезать ножом собственного сына. Джошлин была зарегистрирована только через 5 месяцев после рождения, хотя по закону на это дается 30 дней.

Келли Смит периодически попадала в приют для женщин, подвергшихся насилию. Также она проходила лечение и реабилитацию, но это не помогало.

Когда Келли лечилась, старшие дети были с бабушкой, а Джошлин занималась подруга семьи Наташа Эндрюс. Она вместе с мужем даже предлагала усыновить девочку, но мать не согласилась. Джошлин проводила в этой семье каникулы, часто приезжала на выходные и ездила с ними в отпуск.

Жила семья Смит в заброшенном домике в неформальном поселении Мидделпос. Келли имели временные подработки, чтобы содержать семью. В частности - работала домработницей у Келли Зеегерс, которая жила в соседнем районе. И платила не деньгами, а продуктами. По ее словам - это для того, чтобы Келли и ее дети имели что поесть.

В день исчезновения Джошлин была дома. Также там находился Апполис и ван Рейн, которые курили наркотики. Дети не пошли в школу, потому что у них не было чистой формы.

Мать периодически приходила и снова уходила, а брат с сестрой были преимущественно под присмотром Апполиса. Джошлин исчезла днем, но в полицию сообщили только в 9 часов вечера.

Как наказали мать

Ракель Смит (она же Келли Смит), Жакен Апполис и Стивено ван Рейн были приговорены к пожизненному заключению за похищение и организацию продажи ребенка - шестилетней Джошлин Смит. Где сейчас находится девочка - неизвестно и бабушка все еще надеется, что ее найдут.

"Как ты спишь и живешь с собой?" - спросила бездушную мать Аманда Смит-Дэниелс, бабушка девочки. Она сказала, что любой приговор не вернет ей внучку.

В ходе расследования женщина-"сангоми" была найдена. Ее арестовали вместе с другими обвиняемыми еще в прошлом году. Но впоследствии отпустили и сняли обвинения - за недостатком доказательств.

В марте полиция вблизи поселения нашла детскую одежду, которую отправили в судебно-медицинскую лабораторию. Жители общины, которые участвовали в поисках, рассказали, что одежда была забрызгана кровью, а еще - нашли нож. Однако полиция комментировать это отказалась.