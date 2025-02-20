Мать перед смертью раскрыла секрет, который полностью изменил жизнь ее дочери

В детстве Жозефина несколько раз слышала ссоры родителей и даже некоторые слухи, что ее отец Скотт на самом деле ей не родной. Для нее он был хорошим папой, она его любила и никогда не чувствовала, что он относится к ней иначе, чем к другим детям. А семья была большая - у Жозефины семь братьев и сестер.

Скотт умер, когда Жозефина уже была взрослая, ей было 42 года и она уже имела свой собственный косметический бизнес. А еще через 8 лет у матери случился инсульт.

"Мы знали, что ей осталось недолго. Когда я пришла к ней, она взяла меня за руку, и рассказала, кем был мой настоящий отец. И я вдруг вспомнила этот разговор, когда мне было пять и мать сказала, что мой настоящий папа высокий", - рассказала Жозефина.

Женщина призналась, что мысль о том, что мужчина, который ее воспитал, не был ее биологическим отцом, стала ошеломляющей.

По словам Энни, в молодости у нее с мужем был перерыв в отношениях. И за это время у нее случился роман с другим мужчиной. Но Скотт принял жену и знал, что девочка - не его дочь. А с родным папой Жозефина виделась в детстве - Энни водила ее к настоящему отцу.

"Я не могла поверить, что он знал обо мне", - добавила женщина.

После смерти матери Жозефина через сайт ДНК нашла своих братьев и сестер, которых оказалось аж 35. Имя настоящего отца - Джон, и он умер более 30 лет назад, в возрасте 84 лет.

"Это сюрреалистическая история. У меня всего 42 родственника. Результаты ДНК нашли сначала моих племянников, а затем двоюродного брата, который и раскрыл правду о моем отце", - рассказала женщина. Жозефина и ее старшая сестра Этель (фото из личного архива)

Она выяснила, что росла с братьями и сестрами в одном районе и когда они договорились встретиться - ее приняли с распростертыми объятиями.

В последние годы она регулярно видится с семьей, получает от них приглашения на семейные праздники. А две сестры ее отвезли на могилу отца, в сопровождении самой старшей сестры Этель, которой недавно исполнилось 99 лет.

"Меня пригласили на ежегодную семейную встречу, которую они проводят уже более 50 лет. Я волновалась, как меня примут. А если папина семья не воспримет меня? Но, когда я туда пришла, они переполнили меня любовью. Это было так, будто я звезда шоу. Я была очень счастлива", - добавила Жозефина.

С Этель они долго говорили, держась за руки и пришли к выводу, что папа не беспокоил свою дочь из уважения к ее матери Энни, и Скотта, приемного отца Жозефины.