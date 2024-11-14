Мать двоих детей умерла после операции по уменьшению желудка: что известно

54-летняя Джанет Линн Сэвидж, инструктор по вождению из городка Бангор в Северном Уэльсе, решила сделать операцию на желудке для похудения, потому что очень беспокоилась из-за своего лишнего веса.

Она связалась с компанией под названием Regenesis Health и узнала о возможности сделать операцию. Индекс ее массы тела к тому моменту составлял 30,7 и Джанет хотела сбросить минимум 19 килограммов. К тому же она уже некоторое время принимала препарат для похудения Ozempic.

Она подготовилась к поездке и отправилась в Турцию, чтобы провести процедуру стоимостью 2750 фунтов стерлингов (около 140 тысяч гривен). Женщина немного волновалась и попросила предоставить ей больше информации о хирурге, докторе Рамазане Азаре.

Женщина умерла из-за операции на желудке для похудения (фото: Wales News Service)

Группа врачей должна была сделать операцию Джанет на желудочном рукаве. Однако после начала процедуры хирурги увидели у пациентки дефект аорты размером 3-4 мм, что повлекло за собой сильное кровотечение. Они остановили плановую операцию и стали пытаться восстановить ее аорту.

"Было осложнение, и она перестала дышать в первые несколько минут после операции", - рассказала представитель медицинской компании Элисон Эргюн.

К сожалению, медицинский персонал больницы в Анталии не смог восстановить пульс Джанет и рано утром женщина скончалась.

По словам коронера, смерть наступила из-за скрытого дефекта аорты, вызвавшего сильное кровотечение. Это привело к повреждению одной из главных артерий во время процедуры и вызвало остановку сердца.

Следует отметить, что в ходе следствия было установлено, что операция не была жизненно необходима. Ибо действительно индекс массы тела Джанет показывал только начало ожирения.