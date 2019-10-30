У матері Заворотнюк виявили небезпечну хворобу: подробиці

Анастасія Заворотнюк проходить курс реабілітації в російській приватній клініці на Рубльовці і продовжує активно боротися з раком головного мозку IV стадії. Сім'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня" дуже рідко коментує ситуацію з хворобою і майже не повідомляє про її стан здоров'я, проте надає всю необхідну підтримку і знаходиться поруч з актрисою.

76-річна мати Анастасії Валентина Борисівна на даний момент піклується про молодшу онуку Мілі (малечі один рік), і доглядає за особняком дочки в Крекшино. За словами сусідів Заворотнюк, жінка виглядає засмученою і виснаженою.

Анастасія Заворотнюк з сім'єю (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Народна артистка Росії Валентина Борисівна в жовтні поминала свого чоловіка Юрія Андрійовича, який помер в 2014 році. У минулому році помер її син Святослав - старший брат Анастасії. Він працював режисером монтажу в Астрахані і помер у віці 52 років від перитоніту.

Валентина Заворотнюк завжди була близька зі своєю дочкою, яка практично виросла у Астроханському ТЮГу, де працювала її мама. Пізніше жінка залишила театральну сцену заради кар'єри Анастасії

Онкологічна хвороба 48-річної зірки "прекрасної няні" також "підкосила" здоров'я Валентини Борисівни. Як розповів друг актриси телеведучий Сергій Майоров, про страшний діагноз жінка дізналася чи не в останній момент, адже Анастасія намагалася вберегти її від страшної правди. Про це передає "Комсомольська правда".

Коли дочці стало гірше, Валентина Заворотнюк ходила з червоними від сліз очима, тримаючись за серце.

Мати Анастасії Заворотнюк Валентина Борисівна (Фото: "Експрес газета")

Знайомий родини розповів, що нещодавно у неї істотно погіршився слух. Припускають, що це сталося на нервовому грунті.

Валентині Борисівні замовили слуховий апарат. Тепер рідні Заворотнюк турбуються про здоров'я 76-річної жінки, адже кажуть: "всі хвороби від нервів".

Як зазначають фахівці, майже всі хронічні захворювання внутрішніх органів - у тому числі і пухлини - можуть бути викликані станом сильної пригніченості або образи. Згідно з теоріями науковців, під удар через стрес або депресію потрапляють ті органи, які є у людини є найслабкішими.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Серед хвороб, які виникають від нервів, називають бронхіальну астму, алергію, хвороби серця, коліт, виразку шлунка і дванадцятипалої кишки, цукровий діабет, нейродерміт, псоріаз, поліартрит, мігрень, захворювання щитовидної залози та пухлини.

До речі, і самій Анастасії Заворотнюк раніше довелося зіткнутися з серйозною депресією та манією переслідування, побороти які їй допомогло кохання.