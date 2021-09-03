Математика охорони здоров'я: як перехід курців на IQOS заощадить державі 280 млн євро на рік

За статистикою, близько 80% раку легенів так чи інакше пов'язані з курінням. Не викликаються їм безпосередньо, але пов'язані. Основна група ризику - курці зі стажем і з високим споживанням (півтори і більше пачки в день).

Логічно, що чим менш популярним буде куріння в країні, тим менше грошей з державного бюджету буде витікати на боротьбу з раком легенів. На жаль, дієвого способу переконання не курити і не вживати алкоголь донині не існує.

Статистика показує, що заборони самі по собі практично не працюють. Навіть у країнах з найсуворішими обмеженнями на продаж і рекламу сигарет частка курців за десять років знизилася дуже незначно.

Прямі заборони майже не впливають на % населення, що палить

Уряди прогресивно налаштованих країн придивляються до електронних систем для курців як до менш шкідливого заміщення сигарет. Ці технології усувають з процесу канцерогенні смоли та інші продукти горіння. У Великобританії та Нідерландах Міністерство охорони здоров'я чітко поставило завдання державним науково-дослідним інститутам вивчити вплив на організм електронних пристроїв для курців, потенціал у зниженні шкоди та потенційні ризики.

Великобританія і Нідерланди поставили завдання - вивчити електронні пристрої для курців

Пильному вивченню піддали найпопулярніші технології: системи нагрівання тютюну (Iqos, Glo і подібні) і електронні сигарети на рідинах (Juul, Smok і подібні). За підсумками декількох років дослідження Англійський МОЗ включив рекомендації курцям переходу на електронні альтернативи в офіційні інструкції для лікарів. Зараз електронні сигарети продаються у Великобританії навіть в аптеках, як один з найбільш дієвих способів допомогти курцям. Доведено, що, якщо курець переходить на той же Айкос, то ризик отримати рак знижується для нього в 10-25 разів (залежить від того, наскільки довго і інтенсивно людина курила сигарети до цього моменту).

МОЗ Нідерландів: перехід на Iqos знижує ризик раку в 10-25 разів

Якщо дані досліджень вірні, це відкриває великі можливості для оптимізації витрат бюджету. Статті витрат на лікування раку легенів можуть істотно скоротитися за рахунок превентивних заходів. Ці кошти можна буде перенаправити в ті сфери охорони здоров'я, які відчайдушно їх потребують.

Скільки людей хворіють на рак легенів в Україні

Щороку в Україні діагностують 12,4 тисячі нових випадків раку легенів. Достовірність цієї статистики викликає сумнів. Якщо порівняти це число з високорозвиненими країнами Євросоюзу або США, побачимо, що в Україні більше половини випадків раку легенів щороку просто залишаються не врахованими. В силу відсутності діагностики, при помилковій діагностиці, недостовірному обліку даних або в силу інших причин. Це стає зрозумілим, якщо подивитися на статистику діагностики раку легенів в країнах з більш сучасною медичною системою. Наприклад:

Великобританія: 47,8 тис. хворих на рак легенів при населенні 67 млн тобто, 7,1 випадків раку легенів на 10 тис. населення.

США: 235,7 тис. випадків раку легенів при населенні 333 млн тобто, 7,1 випадків раку легенів на 10 тис. населення.

Німеччина: 58 тис. випадків раку легенів на населення 84 млн тобто, 6,9 випадків раку легенів на 10 тис. населення.

Україна: 12,4 тис. випадків раку легенів на рік при населенні ~42 млнтобто, всього 3 випадки раку легенів на 10 тис. населення. Це явно свідчить про низьку якість діагностики та обліку даних.

Врахуємо те, що і США, і Великобританія, і Німеччина - це країни з більш високим рівнем життя і екологічними показниками, просунутою системою охороні здоров'я, високими стандартами безпеки праці на виробництвах, пов'язаних з ризиком раку легенів (вдиханням радонового або азбестового пилу, опроміненням). При цьому частка населення, що палить (а це один з найбільш значущих факторів раку легенів) в Україні та Німеччині однакова - близько 30%, а в Британії і США - навіть нижче.

Так що, можна припустити, що реальна картина для України як мінімум відповідає загальносвітовій – 7 випадків раку легенів на 10 тис. населення. Тобто, 29-30 тис. хворих на рік.

Скільки коштує лікування раку легенів

Ціна на лікування раку легенів варіюється від країни, також залежить від ступеня тяжкості і призначеного методу лікування (хіміотерапія, радіотерапія, операція). Залежно від країни різна частка лікування покривається державою, страховою медициною і приватними особами.

Наприклад, в Туреччині економісти оцінили навантаження на економіку, пов'язану з раком легенів. Лікування одного пацієнта з раком легенів обходиться державі в 9-10 тис. євро на рік. Прямі витрати системи охорони здоров'я на лікування раку легенів на рік становлять 498 млн євро. Сумарні непрямі медичні витрати в 1,1 млрд євро, а сумарні економічні втрати, включаючи медичні витрати - 1,6 млрд євро на рік.

Туреччина витрачає майже 500 млн євро з держбюджету на лікування хворих з раком легенів щороку

Якщо в середньому витрати на рік на лікування пацієнта з раком легенів становлять 8-10 тис. євро на рік, то в цілому ця стаття може становити під 300 млн євро.

При цьому, якщо перехід на системи нагрівання тютюну або інші альтернативи здатний знижувати ризик раку легенів, пов'язаного з курінням (а таких 80%), в 10-25 разів, то кількість випадків на рік могло б скоротитися з 30 тис. до 1-2,5 тис. на рік. А це означає економію 280 млн євро на рік.

Спираючись на подібні розрахунки, багато країн ЄС і США виділяють особливий статус для альтернативних продуктів для курців, здатних знижувати ризик раку легенів. Особливий статус зазвичай передбачає як мінімум утримання більш доступної ціни в порівнянні з сигаретами. У протилежному випадку значна частина курців просто не зможе дозволити собі менш шкідливу заміну і залишиться з сигаретами. Деякі країни йдуть далі, як Великобританія, і робить альтернативи частиною державних програм по зниженню шкоди від куріння.

Як регулюється питання гаджетів для курців в Україні

В Україні ставлення до цієї теми поки що двоїсте. Частина політиків, налаштованих прогресивно і проєвропейськи, ратує за підхід Західної Європи. Інші рівняються на Росію з підходом заборон і обмежень, які, всупереч очікуванням, навпаки утримують Росію в десятці найбільш палючих країн світу.