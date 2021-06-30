На матчі Україна - Швеція відгриміла відома пісня про Путіна: з'явилося відео

Цей епізод потрапив в трансляцію, і зараз доступний для перегляду в мережі.

Відео: на матчі Україна - Швеція На Євро 2020 прозвучала кричалка "про Путіна".

Зараз на матчах чемпіонату Європи виконання українськими вболівальниками пісні "Путін - ***ло" стало традиційним. Так, фани навіть навчили співати цей" шлягер " фанів в інших країнах.

Відзначимо, що нещодавно твір потрапив в прямий ефір в РФ під час трансляції матчу, після чого гру на Євро 2020 взагалі заборонили показувати онлайн російським глядачам.

Нагадаємо, що під час матчу обидві збірні вже встигли відправити м'ячі у ворота один одному, і гра триває.