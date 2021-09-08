Матір сама виховує 8 дітей: деталі смертельного отруєння малолітніх сестер під Вінницею

Яка причина отруєння

Так, першою у лікарню доправили 12-річну Владиславу. У дівчинки були симптоми сильного отруєння, її одразу поклали у реанімацію, серце дівчинки зупинялось кілька разів. Однак, наступного дня фактично у комі, до лікарні доправили її молодшу 4-річну сестру.

"Перша дитина о 9 годині ранку знову дає зупинку, 12 років дитині, ми розпочинаємо реанімаційні заходи, все що можливо і все що неможливо виконуємо. І в цей час менша дитина падає різко тиск", — розповідає в.о. завідувача реанімації Гайсинської лікарні Дмитро Кондратюк.

Медикам не вдалось врятувати дівчат, у них відмовили внутрішні органи. Згодом стало відомо, що діти отруїлись грибами. Окрім того, усі п’ятеро дітей їли саме гриби, які назбирали у лісі, мати зізналася згодом. Спочатку, сказала, намагалася лікувати малечу вдома, і лише на п’ятий день недуги, викликала швидку.

Лікар каже, що отруїлись діти блідою поганкою. Це медики дізналися 6 числа і почала надаватись терапія відповідно протоколів при отруєнні грибами.

Трьох отруєних дітей, що залишилися живими, забрали до обласної дитячої лікарні. За життя одного з них – 13-річного Вячеслава досі борються медики.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці з’ясували, що загалі у родині 8 дітей, на обліку у соцслужбах родина не перебувала. Усіх дітлахів мати виховувала сама.

40-річна жінка розповіла слідчим, що у той день була зайнята на кухні, молодших дітей доглядали старші.

"Вони десь там збирали гриби, вона закривала, дітям вона не давала їсти, як вони наїлись цих грибів, вона пояснити не може", — кажуть у поліції.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Жінці готуються висунути підозру у недогляді за дітьми.