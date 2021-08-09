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Мати була п'яна: очевидці розповіли нові деталі про загибель дитини в аквапарку Дніпра

Автор: Анна Шиканова

В аквапарку Happy Day в Дніпрі загинула 9-річна дитина. Хлопчик пірнув у басейні, а потім йому стало погано. Очевидці кажуть, що за хлопчиком мама не дивилася, оскільки перебувала в стані алкогольного сп'яніння і прибігла до басейну тільки через 10 хвилин після того, як її сина витягли з води.

Деталі з посиланням на очевидців трагедії розмістили в місцевому Telegram-канал.

Як розповіла жінка, яка не захотіла називати своє ім'я, швидку допомогу постраждалій дитині викликала її мама. Вона ж повідомила про інцидент на ресепшен.

Мама дитини під час трагедії була на барі

"Відвідувачі сказали, що хлопчик плавати не вмів і був швидше за все з психічними відхиленнями. Кілька разів він хотів стрибнути в басейн, але його не пускали. І ось, поки батьки "культурно" проводили час на барі, він все ж таки стрибнув. Мати була п'яна, я перепрошую, в ніщо. Кричала "мене вдома вб'ють", "ми більше ніколи не прийдемо до вас в аквапарк", "Женя, дзвони Наташі", поки співробітники аквапарку і прибулі медики швидко намагалися реанімувати дитину", - написала жінка.

Батько спостерігав за реанімацією сина з келихом пива в руках

Вона додала, що батько дитини теж був у стані алкогольного сп'яніння, він кричав на лікарів і людей і давав поради, як реанімувати хлопчика. При цьому він так і не прибрав келих пива, який був у нього в руках.

Реанімацію продовжували близько 40 хвилин, але врятувати хлопчика так і не вдалося. Жінка звернулася до батьків з проханням не залишати дітей в аквапарку без нагляду, навіть якщо вони вміють плавати.

Хлопчика намагалися врятувати й співробітники аквапарку

Дитину з води витягли близько 18: 00 співробітники аквапарку. Персонал помітив, що хлопчикові стало погано в басейні та покликали медиків. Відразу ж приїхала і швидка допомога. Але реанімаційні заходи результату не дали.

Зараз в аквапарку проводять розслідування співробітники правоохоронних органів і розважальний центр тимчасово закритий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у цьому аквапарку Дніпра 9-річний хлопчик отримав серйозну травму.

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