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Мати втратила єдину доньку: під Рівним у ДТП загинула 29-річна поліцейська

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Рівненська область, Четвер 02 вересня 2021 12:55
Мати втратила єдину доньку: під Рівним у ДТП загинула 29-річна поліцейська У ДТП під Рівним загинула 29-річна поліцейська (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Рівненській області внаслідок ДТП загинула 29-річна поліцейська Катерина Доманська. Зіткнення автомобілів сталося ввечері 1 вересня на трасі Київ-Чоп.

Деталі повідомили в пресслужбі поліції Рівненської області.

Близько 21:20 1 вересня на трасі Київ-Чоп, біля міста Дубно сталася смертельна аварія. За кермом автомобіля був заступник начальника Дубенського відділу поліції. Разом з ним в машині перебувала 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції Катерина Доманська.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel Combo — 39-річний дубенчанин — заступник начальника Дубенського відділу поліції, допустив зіткнення з вантажним автомобілем Volvo, який рухався попереду в попутному напрямку", - повідомили в поліції.

В результаті ДТП поліцейська отримала численні травми та померла на місці аварії. Її колегу госпіталізували в реанімацію місцевої лікарні з важкими травмами. Як додали в поліції, на момент ДТП співробітники поліції перебували поза службою.

Водій другого автомобіля-47-річний житель Закарпаття, не постраждав.

Мати втратила єдину доньку: під Рівним у ДТП загинула 29-річна поліцейська

Катерина Доманська загинула в ДТП

Катерина Доманська почала працювати в органах внутрішніх справ у 2014 році. Вона була єдиною дочкою, рано втратила батька.

"У колективі її пам'ятатимуть, як відповідальну, сумлінну, виховану, доброзичливу і щиру. 9 вересня їй виповнилося б 29 років. У 15-річному віці вона залишилася без батька, а тепер мама втратила єдину дочку. Керівництво поліції Рівненської області та весь особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним", - додали в поліції.

Обставини ДТП встановлюються. Розпочато службове розслідування, а наказом керівника главку начальника Дубенського відділу поліції відсторонили від виконання посадових обов'язків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Австрії сталася ДТП з українцями, загинули дві дитини.

А також ми писали про те, що депутат Трухін зробив заяву про ДТП.

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