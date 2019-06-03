Матір відправили за священиком: подробиці загибелі немовляти в Одесі

В Одесі помер шестимісячний хлопчик і батьки вважають, що у його загибелі винні лікарі, які спочатку неправильно поставили діагноз, а потім неправильно лікували дитину. Подробиці трагедії розповіли у виданні "Факти".

Шестимісячного Матвію стало погано 30 травня і мама Тетяна викликала до нього дільничного лікаря. У малюка почався розлад травлення, але при цьому не було ні температури, ні блювоти. Весь комплекс щеплень за календарем був зроблений і раніше ніяких проблем зі здоров'ям у дитини не спостерігалося. Дільничний педіатр призначила ліки, але хлопчикові краще не стало і на наступний день його на швидкій доставили в інфекційну лікарню Одеси.

"Хоча він неактивно додавав у вазі, обстеження показали, що з дитиною все в порядку. Нещодавно у малюка почався розлад травлення, при цьому не було ні блювоти, ні температури. Педіатр виписала ліки, але краще не стало. У п'ятницю ввечері викликали швидку, яка відвезла нас в інфекційну лікарню", - розповіла мама дитини.

В інфекційній лікарні ім у госпіталізації відмовили, так як припустили, що у дитини проблеми хірургічного характеру. Проте в хірургії обласної дитячої клінічної лікарні, де Матвія оглянули, сказали везти малюка назад, в інфекційну лікарню.

Там Матвія визначили в реанімацію і матері заборонили до нього заходити в палату. На наступний день, 1 червня, медсестра сказала матері, щоб та привела священика. Вона побігла в храм і після того, як священик зайшов у палату, хлопчик помер.

Протягом наступної доби Тетяні відмовляли в тому, щоб побачити дитину, посилалися на те, що немає ключів від моргу і вихідний. Насилу вона домоглася того, щоб їй на руки видали історію хвороби малюка. Жінка впевнена, що дитину згубила недбалість лікарів.

У понеділок, 3 червня, головний лікар інфекційної лікарні міста Одеси Світлана Лаврюкова повідомила журналістам, що у шестимісячного Матвія був гострий ентероколіт і анемія.

"31 травня, о 22:25 хлопчик у важкому стані госпіталізований у реанімацію. Незважаючи на проведену інтенсивну терапію, стан дитини, на жаль, прогресивно погіршувався і 1 червня в 17:00 була констатована смерть. За бажанням батьків тіло дитинки буде передано для проведення судової експертизи. Власне, це дослідження і повинно дати відповіді на запитання", - розповіла Лаврюкова.

Мама Тетяна вважає, що винні у смерті її малюка всі лікарі, починаючи від дільничного педіатра, який спочатку поставив дитині неправильний діагноз. Вона вже звернулася в правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чернівецькій області недбалість лікаря вбила дитину.

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