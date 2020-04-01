Мати хворої коронавірусом дівчинки зробила визнання: вірус давно серед нас

Мати зробила зізнання про COVID-19 (фото: РБК-Україна)

Українка розповіла, як її дитина заразилася коронавірусом

Коронавірус в Україні інфікував понад 640 осіб, померло 17 людей. На Волині семирічна дівчинка заразилася COVID-19, хоча більше в родині ніхто не хворіє. Про це розповіла її мати і опублікувала свою історію на своїй Facebook-сторінці.

Жінка вважає, що інфекцію дитині привіз батько, який нещодавно був у Києві. Семирічна дівчинка раптово почала кашляти, хоча на вулиці не була чотири дні.

"Накипіло! Немає сил мовчати! Самий страшний вірус – це людська агресія і байдужість. Я мама дівчинки, яку визнали першою інфікованою на СOVID-19 на Волині. Історія така: 18 березня прокинувшись вранці, моя дочка почала кашляти. Мене відразу насторожило те, звідки взявся цей кашель, якщо дні за чотири до того вона ніде не гуляла", – написала жінка.

20 березня у дитини піднялася температура і батьки викликали швидку допомогу. Медики приїхали, послухали дитину і сказали, що дихання чисте. Тести на коронавірус на початку родині робити не пропонували, так як вони сказали, що за кордоном не були.

"Ще одна з причин, чому нам відмовляли (коли ми по телефону запитували про тести), тому що, як запевнили нас, ми не в зоні ризику так як не були за кордоном, не спілкувалися з тими, хто приїхав з країн з епідемією, не були в контакті з інфікованими", - пише жінка.

Українка не розуміє, звідки дитина могла заразитися і вважає, що, можливо, вірус давно в Україні.

"Залишається тільки здогадуватися, звідки дівчинка в сім років підхопила таку небезпеку? А, можливо, вірус давно серед нас?" – написала жінка.

Як ми раніше писали, вчені заявили, що повністю перемогти COVID-2019 вже не вийде.