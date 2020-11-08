Масовий вбивця з Кривого Рогу порізав 10 осіб: ким виявився маніяк

У суботу, 7 листопада, Кривий Ріг сколихнула новина про те, що неадекватний чоловік почав нападати на перехожих з ножем. Чоловік порізав 10 осіб, включаючи 8-річну дитину. При цьому двоє людей загинули. МВС розкрило подробиці про нападника.

Нападником виявився 29-річний мешканець Кривого Рогу Тарас Усенко. Він не заперечував того, що саме він скоїв злочин. Усенко говорив про те, що він "прийшов з пекла", що "він Бог", і що якийсь голос наказав йому вбити 15 осіб. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Рідні вбивці повідомили, що рік тому він їздив на заробітки до Чехії, а після повернення в рідне місто став зовсім іншою людиною. Усенко почав говорити про якихось демонів, але поводився не агресивно.

Коли поліція обшукала його житло, то виявила на стінах кімнати дивні містичні символи і концентричні малюнки. Психіатри спробують дати їм свою оцінку.

Кімната вбивці з Кривого Рогу (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

"На жаль, наука поки не знайшла способу визначити заздалегідь, як і чому людина стає психічно ненормальною і в який саме момент вона стає смертельно небезпечною для оточення настільки, що її потрібно тримати під замком, надаючи психіатричну допомогу", - заявив Геращенко.

Кімната вбивці з Кривого Рогу (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Поліція продовжує розслідувати цю справу, і намагається зрозуміти, чи не був злочин підбурюванням з боку третіх осіб. Чоловікові повідомлено про підозру у навмисному вбивстві та замаху на вбивство.

Зазначимо, що після множинних ножових поранень від рук вбивці помер 60-річний чоловік і його 30-річний син. Тіла загиблих знайшли за будівлею колишнього кінотеатру "Сучасник".

Масовими вбивцями називають різновид серійних маніяків. Перші діють індивідуально без зв'язків з будь-якими рухами або ідеологією, нападають раптово і здійснюють серію злочинів в максимально короткий проміжок часу.

Нагадаємо, з'явилися подробиці моторошного вбивства матір'ю 5-річного сина у Вінницькій області.

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