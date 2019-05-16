Масовий мор: критична ситуація на конезаводах шокувала українців (відео)

Коні на українських конезаводах голодують через проблеми з кормом, і в результаті тварин відправляють на забій. Про це розповіли волонтери, які вийшли на пікет з вимогою звільнити керівника держпідприємства "Конярство України". За їх словами, критична ситуація виникла на всіх 14 заводах. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що коням через нестачу зерна дають кукурудзу і гниле сіно, хоча потрібен овес.

Як розповіла ветеринарний лікар Новомиколаївської кінного заводу Сніжана Паненко, в раціоні коней має бути овес, якісні висівки, а тваринам дають ячмінь і кукурудзу.

Фото: скріншот

"Вони харчуються, як свині", - обурюється вона.

Зараз трава ще не виросла, і на пасовиськах коней не прогодувати. Залишками сіна годувати коней не можна, бо воно зіпсувалося. Тим не менш, більше запропонувати нічого, тому тварини їдять і його.

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Залишки вівса працівники заводу бережуть для племінних жеребців.

Унікальна кобила-альбінос по кличці Казкова, яка є призером кінних змагань, вже кілька місяців не харчувалася нормально. Близько півроку сотні коней на її заводі живуть впроголодь.

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У відповідь на акцію волонтерів в міністерстві АПК запевнили, що ситуація не така страшна, хоча не сперечаються - коні справді виглядають не так, як треба. Чиновники також погодилися із необхідністю реформувати держпідприємство. У той же час представник міністерства Ольга Трофимцева заявила, що ніякого масового мору, про що говорять волонтери, немає.

Селекціонери б'ють на сполох через ситуацію, адже напівголодні коні не відповідають жодним нормам, не придатні для іподромів, а в деяких випадках і для приватних конюшень. Виснажених коней будуть віддавати за безцінь, а в гіршому випадку - на м'ясокомбінат.

Відео: YouTube / ТСН

Нагадаємо, раніше ми писали про подібну проблему на Дніпропетровському кінному заводі №65.

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