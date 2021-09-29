Масові розстріли в Бабиному Яру: проникливі історії тих, хто вижив

Трагедія в Бабиному Яру, яка сталася 80 років тому, не забудеться ніколи. Саме тоді, 29 вересня, окупаційна влада нацистської Німеччини розстріляла 33771 людини.

28 вересня 1941 року євреї отримали листівки із закликом наступного дня зібратися на Лук'янівській площі. 29 вересня людей почали відводити на вулицю Мельникова (нині Іллєнка) і Дорогожицьку в Бабин Яр. Серед людей, яких ввели на розстріл була і Діна Пронічева - актриса лялькового театру. Вона стала однією з небагатьох дорослих, хто вижив при розстрілах у Бабиному Яру.

Історія Діни Пронічевої

"Нас вистроїли на дуже маленькому піщаному виступі. Я закрила очі, стиснула кулаки й напружила всі м'язи і кинулася вниз. До пострілу. Мені здалося що я летіла цілу вічність. Я впала на трупи вдало - не розстріляли" - говорила Діна Пронічева на київському процесі в 1946 році.

Німці ходили і дивилися, хто ще живий. Якщо бачили це - добивали. Один з нацистів побачив, що у Діни немає крові на одязі. Він став на неї однією ногою на груди, іншою - на руку. Вона витримала і промовчала.

"Відразу почали засипати землею. Але я рухатися боялася. Здавалося, мені залишилося набрати ще кілька вдихів і задихнутися. І я вирішила - нехай краще розстріляють, ніж я відчую, що буду живцем похована. Я зібралася з останніми силами і вибралася з-під землі", - згадувала Пронічева.

Олена Книш

Жінка 1914 року народження згадує події того дня. Її свідчення збереглися в мережі. На розстріл її вели з чотирирічною донькою, бо вона єврейка.

"Коли мене серед інших завели в яр, я була всередині цієї групи, нас зупинили. У жінок виривали з рук немовлят і відкидали в сторону, як дрова, де їх розстрілювали з автоматів і кулеметів. Завдяки тому, що я була в середині групи, і були сутінки, Я, не чекаючи того, коли почнуть розстріл, впала на землю, поклала під себе дитину", - згадує Олена.

На щастя, Олена залишилася жива зі своєю дитиною. Потім вони ще голодні й в кров'яному одязі довго ховалися в різних місцях.

"У цей час я почула шум кулемета, і люди падали мертвими на мене, обливаючись кров'ю. У такому положенні я пролежала години дві, поки все стихло, я залишилася жива і зберегла життя дитині. І коли вже зовсім стемніло, я обережно встала і переконавшись, що поблизу нікого з охорони не було, взяла дитину і по трупах стала пробиратися куди в укриття з метою порятунку", - згадує вціліла жінка.

Бабин Яр (фото: Johannes Hahle)

Сергій Таужнянський

Сергій дивом врятувався від смерті, хоча його матір розстріляли в Бабиному Яру за те, що вона єврейка. Він згадує, як німці їх гнали групами до місця смерті, але йому пощастило втекти.

"Коли люди проходили коридором і вже на самому майданчику їх жорстоко били палицями. У нас з матір'ю нічого цінного не було, і я тільки скинув з себе рюкзак з білизною і сухарями. Куди свій рюкзак справи мати, я не знаю, оскільки ми неодноразово втрачали один одного в тій суєти. Попереду чулися автоматні черги, крики дітей, підлітків, дорослих. Хто не хотів йти до місця страти або в істериці молив про пощаду, того фашисти били або труїли собаками. Вже йдучи в бік Яру, мати встигла крикнути:" Сергію, біжи", - а сама в натовпі повільно пішла вниз до яру, в якому гітлерівці розправлялися з мирними, ні в чому не винними радянськими громадянами", - згадує чоловік.

Юрій Фукса

Від смерті 1941 року Юрія врятувала сусідка. Коли німці прийшли забирати його маму і сестру, п'ятирічного хлопчика ховали в сусідній квартирі під ліжком. Бабусю і дідуся Юрія кількома місяцями до цього розстріляли разом з іншими євреями Києва в Бабиному Яру.

Нагадаємо, наймолодшій жертві трагедії було всього три дні: дитина народилася 26 вересня, а вже 29 вересня її вбили. Найстаршій жертві, що спочила на дні урочища, було 103 роки.