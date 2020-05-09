Масове тестування на коронавірус небезпечно: Ляшко назвав причину

За заявою головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, коронавірус в Україні не можна визначити масовим тестуванням. На те є кілька причин. Як вважає заступник голови Міністерства охорони здоров'я, економіка України не витримає такого сильного навантаження.

Також, в ефірі телеканалу "Україна 24", Віктор Ляшко розповів, що під час проведення масового тестування є можливість допустити оманливе почуття безпеки.

"Масове тестування безсимптомних хворих, які не були в контакті, воно нічого не покаже, а може запустити тільки оманливе почуття безпеки. Протестувався і пішов, але це не означає, що ти не можеш інфікуватися. Також 42 млн тестів ви не будете робити в день, тому що ніяка економіка жодної держави цього не витримає ", - сказав він.

Варто відзначити, що 7 травня Верховна рада України в ході позачергового засідання схвалила законопроєкт, яким передбачено масове тестування на коронавірус. Законопроєктом №3380 передбачено, що тестування буде обов'язковим для осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавіруса, та осіб, які контактували з хворими. Також в Україні повинні будуть проходити регулярне тестування медичні та інші працівники, які працюють у закладах охорони здоров'я, що надають допомогу хворим коронавірусом, а також особи, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням розповсюдження COVID-19, зокрема, працівники Національної поліції та Національної гвардії, незалежно від того, вони контактували з хворим чи ні

Як повідомлялося раніше, за станом на 9 травня в Україні коронавірус діагностовано у 14710 осіб.