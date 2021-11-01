Масове отруєння в готелі в Єгипті: українцям навіть не викликали "швидку"

"AMC Royal - хто не чув це саме той готель, в якому вчора і позавчора отруїлося більше 100 людей, в ЗМІ заявляють про 49, але вони не рахують тих, кого в лікарню не відправили", - написала Тетяна.

Вона розповіла, що вчора, 31 жовтня, в готелі черга до лікаря була з 04:00 до 21:00. В цей час їй з чоловіком теж стало погано, піднялася висока температура, була блювота і т. д.

"Ти катаєшся за номером між туалетом і ліжком", - зазначила жінка.

Масове отруєння в готелі в Єгипті (фото: facebook.com/tatiana.wild.8)

Тетяна також додала, що її дуже засмутило те, що МЗС України заявило, що в готелі немає громадян України. Вони дзвонили в посольство Єгипту на екстрений номер, їм пообіцяли передзвонити, але так ніхто і не зв'язувався.

"Готель не закритий. Вчора нас оглянув місцевий лікар і навіть швидку не викликав, виписав ліки і відправив розбиратися з проблемою самостійно за свої гроші", - додала Тетяна.

Рецепт лікаря в Єгипті (фото: facebook.com/tatiana.wild.8)

Турагент сказав, що це не їхня вина і порекомендував добу не їсти в готелі, оскільки це небезпечно.

За словами українки, у туроператора Join UP не працюють гарячі лінії, і він не передав інформацію про туристів до Міністерства закордонних справ України.