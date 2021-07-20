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Масова загибель сонечок: туристи із Залізного Порту поскаржилися на нові "сюрпризи"

Автор: Анна Шиканова

Курортний сезон в цьому році приніс відпочивальникам чимало неприємних сюрпризів - величезні медузи, морські блохи, цвітіння води та агресивні комарі, які не дають спокою практично цілодобово. Сонечка, які напали на один з курортів Чорного моря, почали масово гинути.

Про це повідомила блогер під ніком Smart Animals на своєму YouTube-каналі.

За словами туристки, весь пляж в Залізному Порту усіяний мертвими сонечками. Причин загибелі комах може бути кілька - зникла їжа, а сонечка харчуються попелиць і в пошуках їжі мігрують.

Саме так вони потрапили на узбережжя моря в Херсонській області. Висока вологість допомогла комахам швидко розмножуватися і буквально тиждень тому відпочивальники були шоковані навалою сонечок на пляжі.

Є ймовірність, що до масової загибелі сонечок привела хімічна обробка полів від попелиці. Спочатку корівки були у воді й це зробило купання в морі майже неможливим, а потім шторм і хвилі винесли мертвих комах на берег.

Однак вода в морі не стала набагато чистіше, оскільки хвилями до берега прибило багато водоростей, які, за словами туристів, чіпляються за руки та купальники.

"Водорості скрізь, вони будуть чіплятися за ваш купальник і руки. Але це ще не настільки критично, до цього вода була повністю в трупиках сонечок", - зазначила блогер і показала на відео, що зараз відбувається в Залізному Порту.

У Херсонській області масово гинуть сонечка

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Українка рознесла "найкращий курорт Херсонщини" і порівняла медуз з акулами.

А також розповідали про те, що пляжі Азовського моря атакують небезпечні медузи.

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