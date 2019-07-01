Масштабна пожежа в зоні ООС призвела до детонації снарядів: подробиці НП (відео)

Пожежа в районі ООС біля сіл Широкіно і Бердянське (Фото: колаж РБК-Україна)

Пожежа на Приазов'ї в районі ООС могла бути диверсією

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил сталася масштабна пожежа. Вогнем була охоплена велика площа поблизу сіл Широкіне і Бердянське в Донецькій області. До НП у неділю, 30 червня, призвело загоряння сухої трави, однак військові підозрюють диверсію, йдеться в повідомленні штабу ООС на сторінці в Facebook.

Пожежа викликала ще більшу небезпеку тим, що почали детонувати не розірвані снаряди, що залишилися з часу обстрілу міста окупантами.

Як розповів боєць ЗСУ з позивним "Сержант", на локалізацію пожежі пішло від 8 до 10 годин.

Пожежа поблизу сіл Широкіне та Бердянське (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

"Боролися з вогнем власними силами. Гасили всім, що було під руками: гілками, лопатами. Невідомо від чого загорілося. Можливо умисний підпал", - сказав він.

Сильний вітер і суха рослинність лише сприяли збільшенню масштабів пожежі.

Пожежа поблизу сіл Широкіне та Бердянське (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

Як повідомив глава військово-цивільної адміністрації сіл Широкіне і Бердянське Олег Прилипко, вогонь наближався до будинків та посівів у селі Бердянського. За його словами, вогняна стихія загрожувала також населеним пунктам поблизу Бердянського.

Прилипко додав, що варіант диверсії як ймовірна причина пожежі не виключається.

В зоні ООС сталася масштабна пожежа (Відео: facebook.com/pressjfo.news)

Як повідомлялося раніше, у Києві 29 червня в майстерному цеху на території управління спецмашин "Київміськбуду" почалася серйозна пожежа, яка забрала життя робітника.

Також ми писали про те, що нещодавно під Дніпром загорілася електричка на ходу, щоб врятуватися, люди вистрибували з вагонів.

Нагадаємо, днями під Києвом у селі Петропалівська Борщагівка Києво-Святошинського району сталася масштабна пожежа - загорівся величезний склад із секонд-хендом. Загальна площа займання – 2500 кв.м. У мережу потрапило вражаюче відео пожежі, зняте з висоти пташиного польоту.