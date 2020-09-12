Масштабна пожежа під Миколаєвом: з'явилося відео, як рятували унікальний заповідник

Під Миколаєвом сталася пожежа в заповіднику (фото: dsns.gov.ua)

Вогонь допомагали гасити небайдужі місцеві жителі

Під Миколаєвом сталася масштабна пожежа на території заповідника "Єланецький степ", який є першим і поки що єдиним степовим заповідником у Правобережній Україні.

Боротьба з вогнем тривала з вчорашнього дня, і в суботу ввечері полум'я, яке охопило загальну площу в 8,5 га, вдалося повністю загасити. Про це 12 вересня передали в прес-службі ДСНС Миколаївської області.

Всього в ліквідації пожежі було залучено 11 одиниць техніки (від 5 ДСНС) і 34 людини (21 від ДСНС). Місцеві жителі допомагали рятувальникам і прийшли зі своїми лопатами, а деякі приїхали на тракторах з плугами.

Річ у тім, що суха трава та сильний вітер тільки сприяли швидкому поширенню вогню.

У заповіднику "Єланецький степ" сталася масштабна пожежа (фото: dsns.gov.ua)

Зараз з'ясовуються всі деталі події та причини пожежі. Є підозра, що це справа рук людини - могли навмисне спалювати сухостій поблизу села Михайлівка у Новоодеському районі, звідки й почалася пожежа.

Так, спочатку вогонь охопив 2 га на території Михайлівського природоохоронного науково-дослідного відділення природного заповідника "Єланецький степ", потім пожежа розрослася до 4 га, а потім і зовсім до 8 га.

Рятувальники показали відео масштабної пожежі та як гасили полум'я в заповіднику.

Відео: Пожежу в заповіднику "Єланецький степ" гасили більше ніж добу

Раніше повідомлялося, що на початку вересня під Луганськом спалахнула масштабна пожежа на відкритій місцевості, та під час ліквідації загинув один військовий. Вогонь вдалося загасити через 6 днів.

Нагадаємо, що в травні в Житомирській області сталася велика пожежа в заповіднику.