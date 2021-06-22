Масштабний зсув на курорті під Одесою: з'явилося відео рятувальної операції
Під Одесою на курорті в Лебедівці стався масштабний зсув ґрунту на пляж, і на місці події працюють рятувальники, військові та волонтери, оскільки під завалами можуть бути постраждалі - зокрема, свідки говорять про сімейну пару з дитиною, або одну жінку.
Інцидент трапився 22 червня вдень біля бази відпочинку "Перлина", передали в прес-службі ДСНС в Одеській області.
Пісок прибирають люди вручну лопатами. Всього до пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки та 40 осіб.
Площа зсуву склала 150 квадратних метрів, а висота обвалу ґрунту - 15 метрів.
На курорті під Одесою на пляж зійшов зсув (фото :od.dsns.gov.ua)
Повідомляється, що на місці події виявлені речі відпочиваючих. Чи дійсно є постраждалі - точних даних поки немає.
Рятувальні роботи на місці зсуву на курорті в Лебедівці (фото: od.dsns.gov.ua)
За попередньою інформацією, пісок міг засипати дівчину, яку бачили на цьому пляжі незадовго до НП. Інші очевидці події кажуть, що зсув завалив сімейну пару з дитиною.
Як передали в Telegram-каналі "Бессарабія inform", адміністрація бази відпочинку зараз розшукує всіх своїх постояльців.
Також в мережі з'явилося відео рятувальної операції.
Відео: під Одесою на курорті на пляж зійшов зсув
Раніше повідомлялося, що в Тернополі стався обвал ґрунту під час земляних робіт в траншеї, і в результаті НП загинула людина.