Масштабний зсув на курорті під Одесою: з'явилося відео рятувальної операції

Під Одесою на курорті в Лебедівці стався масштабний зсув ґрунту на пляж, і на місці події працюють рятувальники, військові та волонтери, оскільки під завалами можуть бути постраждалі - зокрема, свідки говорять про сімейну пару з дитиною, або одну жінку.

Інцидент трапився 22 червня вдень біля бази відпочинку "Перлина", передали в прес-службі ДСНС в Одеській області.

Пісок прибирають люди вручну лопатами. Всього до пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки та 40 осіб.

Площа зсуву склала 150 квадратних метрів, а висота обвалу ґрунту - 15 метрів.

На курорті під Одесою на пляж зійшов зсув (фото :od.dsns.gov.ua)

Повідомляється, що на місці події виявлені речі відпочиваючих. Чи дійсно є постраждалі - точних даних поки немає.

Рятувальні роботи на місці зсуву на курорті в Лебедівці (фото: od.dsns.gov.ua)

За попередньою інформацією, пісок міг засипати дівчину, яку бачили на цьому пляжі незадовго до НП. Інші очевидці події кажуть, що зсув завалив сімейну пару з дитиною.

Як передали в Telegram-каналі "Бессарабія inform", адміністрація бази відпочинку зараз розшукує всіх своїх постояльців.

Також в мережі з'явилося відео рятувальної операції.

Відео: під Одесою на курорті на пляж зійшов зсув