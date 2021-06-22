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Масштабний зсув на курорті під Одесою: з'явилося відео рятувальної операції

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Одеська область, Вівторок 22 червня 2021 18:58
Масштабний зсув на курорті під Одесою: з'явилося відео рятувальної операції Фото: під Одесою на курорті зійшов зсув (od.dsns.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Під Одесою на курорті в Лебедівці стався масштабний зсув ґрунту на пляж, і на місці події працюють рятувальники, військові та волонтери, оскільки під завалами можуть бути постраждалі - зокрема, свідки говорять про сімейну пару з дитиною, або одну жінку.

Інцидент трапився 22 червня вдень біля бази відпочинку "Перлина", передали в прес-службі ДСНС в Одеській області.

Пісок прибирають люди вручну лопатами. Всього до пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки та 40 осіб.

Площа зсуву склала 150 квадратних метрів, а висота обвалу ґрунту - 15 метрів.

Масштабний зсув на курорті під Одесою: з'явилося відео рятувальної операції

На курорті під Одесою на пляж зійшов зсув (фото :od.dsns.gov.ua)

Повідомляється, що на місці події виявлені речі відпочиваючих. Чи дійсно є постраждалі - точних даних поки немає.

Масштабний зсув на курорті під Одесою: з'явилося відео рятувальної операції

Рятувальні роботи на місці зсуву на курорті в Лебедівці (фото: od.dsns.gov.ua)

За попередньою інформацією, пісок міг засипати дівчину, яку бачили на цьому пляжі незадовго до НП. Інші очевидці події кажуть, що зсув завалив сімейну пару з дитиною.

Як передали в Telegram-каналі "Бессарабія inform", адміністрація бази відпочинку зараз розшукує всіх своїх постояльців.

Також в мережі з'явилося відео рятувальної операції.

Відео: під Одесою на курорті на пляж зійшов зсув

Раніше повідомлялося, що в Тернополі стався обвал ґрунту під час земляних робіт в траншеї, і в результаті НП загинула людина.

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Одеса курорт ДСНС зсув спасатели
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