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Масштабна ДТП у Києві: бетономішалка зім'яла 5 авто і збила пасажирів (відео)

Автор: Володимир Костирін

У бетономішалки відмовили гальма

У Києві сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та п'ятьох легкових автомобілів. Також в результаті аварії постраждали пішоходи, і лише дивом обійшлося без жертв - травми виявилися не смертельними.

Дорожній інцидент стався в п'ятницю, 16 жовтня, в районі Подолу. Про це передає "dtp.kiev.ua" на сторінці в Facebook.

Згідно з попередньою інформацією, у бетономішалки відмовили гальма. Габаритний транспорт рухався вниз досить вузькою дорогою по вулиці Лук'янівській в бік Верхнього і Нижнього Валів.

Через проблеми з гальмівною системою стався наїзд на інші авто. У підсумку бетономішалка зім'яла 5 машин, причому деякі отримали сильні пошкодження.

"Три авто розбиті дуже сильно. Тут ремонт на сотні тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Також вантажівка зачепила пішоходів, які проходили по цьому спуску - постраждали дві людини.

Бетономішалка закінчила свій неконтрольований рух, врізавшись в паркан.

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Зазначається, що водій був тверезий.

На місці ДТП працюють співробітники поліції, оперативно-слідча група і медики. Прибув також евакуатор. Всі причини та обставини аварії з'ясовуються.

Відео: У Києві через бетономішалку без гальм сталася масштабна аварія

Раніше повідомлялося, що днями під Одесою сталася ДТП з вантажівкою, в результаті чого були загиблі та постраждалі.

Також ми писали про те, що наприкінці вересня у Кропивницькому вантажівка влетіла в тролейбус, в якому у цей момент знаходилося близько трьох десятків пасажирів.

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