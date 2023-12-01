Массовые драки, насилие и домогательства. Как уживаются беженцы из разных стран в немецком лагере

В бывшем берлинском аэропорту Тегель размещены тысячи беженцев из Украины и стран Ближнего Востока. Чаще всего там загораются конфликты между исламистами и курдами. На днях в лагере вспыхнула потасовка, в которой приняли участие 300 человек. В подавляющем большинстве столкновения возникают из-за бытовых вопросов, но это не единственная причина.
О том, как живут беженцы в берлинском лагере, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Berliner-zeitung.
В местах размещения беженцев в бывшем аэропорту Тегель ситуация становится все более ужасной. Жители там почти каждый день ссорятся. В ночь на среду, 29 ноября, произошло несколько драк. Полиция заявила, что это не первый инцидент. Причиной тому являются банальные конфликты, такие как толкание возле прилавка с продуктами.
Также две драки в Тегеле произошло в ночь на понедельник, 27 ноября. Тогда пострадали несколько человек, в том числе возле продуктового прилавка. Конфликт спровоцировало, что кто-то выдвинулся вперед в очереди.
В ту ночь произошла также массовая драка с участием около 100 человек. Отмечается, что около 1.45 ночи один житель громко включил на мобильном телефоне музыку. На просьбу уменьшить громкость, он не отреагировал.
Тогда группы иракцев и сирийцев столкнулись с курдами и турками. Охрана пыталась вмешаться. Однако, по словам сотрудников центра прибытия, поведение некоторых людей фактически повлекло за собой эскалацию ситуации. Один охранник получил перелом носа.
Сейчас полиция расследует нарушение общественного порядка в особо тяжелом состоянии и нанесение опасного телесного повреждения. 100 работников экстренных служб были на месте до утра, чтобы успокоить ситуацию. В целях деэскалации люди с турецким гражданством были размещены в более отдаленном зале.
Также отмечается, что во время драки вроде бы как восклицали исламистские лозунги, такие как "неверные курды" и "Аллаху Акбар". Депутат от левых фракций Ферат Кочак услышал нечто подобное, когда говорил об этом с курдскими семьями.
30 ноября в центр беженцев снова вызвали полицию. По словам спикера полиции, между 19-летним сирийцем и 36-летним турком возникла ссора. Обоим запретили входить в помещение и охрана сопровождала их на улицу.
Тогда сотрудники сообщили о массовой драке, в которой якобы участвовало 300 человек. На момент прибытия помощи, которую вызвали полиция, драки уже не было. Однако настроение подогревалось, группы столкнулись друг с другом и зал освободили.
Не прошло и полчаса, как снова вызвали полицию с уведомлением о нанесении тяжких телесных повреждений. Сириец получил настолько серьезные ранения, что его пришлось госпитализировать. В тот вечер на месте находилась полиция в составе 70 офицеров.
"Люди там живут в тесных условиях. Это стрессовая ситуация, конфликты возникают регулярно", - отмечает представитель Государственного управления по делам беженцев Саша Лангенбах.
Люди живут в спальных помещениях по 10-14 мест. Эти "каюты" открыты сверху и не имеют потолка. На одного человека доступно 2,6 кв.м. Кабины расположены в залах, вмещающих около 350 человек.
За последние месяцы центр прибытия на территории бывшего аэропорта был расширен до 5 040 мест. Сейчас там размещено 1389 беженцев, в том числе из арабских стран, а также 3 651 беженец из Украины.
По словам Лангенбаха, на прошлой неделе прибыло 430 искателей убежища и 386 человек из Украины. В Управлении по делам беженцев предполагают, что зимой количество украинцев, ищущих убежище в Германии, увеличится.
"Понятно, что конфликты могут возникать, когда многие живут вместе в небольшом пространстве. Если разные культуры и религии сталкиваются, возникает дополнительная причина конфликта", - говорит представитель полицейского профсоюза. Стефан Ве.
Также причины драк видят не только в бытовом аспекте. Летом сотрудников охранной фирмы обвиняли в сексуальных домогательствах к украинским беженкам.
В текущем случае охранники якобы подстрекали жителей Ирака и Сирии против курдов. В Государственном офисе по делам беженцев это отрицают.
"В Тегеле "кипит". Что-то должно измениться", - говорит депутат Ферат Кочак. У него есть курдские корни и он требует выяснить, есть ли политическая мотивация насилия между группами. Кроме того, необходимо узнать, какую роль в столкновениях сыграли сотрудники службы безопасности.
"Не может быть так, чтобы курдские беженцы не чувствовали себя в безопасности", - добавил он.
Читайте также о том, какие выплаты получают украинские беженцы в Германии.
Ранее мы писали о том, что в еще одной стране ЕС растет количество беженцев.