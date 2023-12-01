Массовые драки, насилие и домогательства. Как уживаются беженцы из разных стран в немецком лагере

Как уживаются исламисты и курды в лагере для беженцев

В местах размещения беженцев в бывшем аэропорту Тегель ситуация становится все более ужасной. Жители там почти каждый день ссорятся. В ночь на среду, 29 ноября, произошло несколько драк. Полиция заявила, что это не первый инцидент. Причиной тому являются банальные конфликты, такие как толкание возле прилавка с продуктами.

Также две драки в Тегеле произошло в ночь на понедельник, 27 ноября. Тогда пострадали несколько человек, в том числе возле продуктового прилавка. Конфликт спровоцировало, что кто-то выдвинулся вперед в очереди.

В ту ночь произошла также массовая драка с участием около 100 человек. Отмечается, что около 1.45 ночи один житель громко включил на мобильном телефоне музыку. На просьбу уменьшить громкость, он не отреагировал.

Тогда группы иракцев и сирийцев столкнулись с курдами и турками. Охрана пыталась вмешаться. Однако, по словам сотрудников центра прибытия, поведение некоторых людей фактически повлекло за собой эскалацию ситуации. Один охранник получил перелом носа.

Сейчас полиция расследует нарушение общественного порядка в особо тяжелом состоянии и нанесение опасного телесного повреждения. 100 работников экстренных служб были на месте до утра, чтобы успокоить ситуацию. В целях деэскалации люди с турецким гражданством были размещены в более отдаленном зале.

Также отмечается, что во время драки вроде бы как восклицали исламистские лозунги, такие как "неверные курды" и "Аллаху Акбар". Депутат от левых фракций Ферат Кочак услышал нечто подобное, когда говорил об этом с курдскими семьями.

30 ноября в центр беженцев снова вызвали полицию. По словам спикера полиции, между 19-летним сирийцем и 36-летним турком возникла ссора. Обоим запретили входить в помещение и охрана сопровождала их на улицу.

Тогда сотрудники сообщили о массовой драке, в которой якобы участвовало 300 человек. На момент прибытия помощи, которую вызвали полиция, драки уже не было. Однако настроение подогревалось, группы столкнулись друг с другом и зал освободили.

Не прошло и полчаса, как снова вызвали полицию с уведомлением о нанесении тяжких телесных повреждений. Сириец получил настолько серьезные ранения, что его пришлось госпитализировать. В тот вечер на месте находилась полиция в составе 70 офицеров.

Почему постоянно возникают конфликты

"Люди там живут в тесных условиях. Это стрессовая ситуация, конфликты возникают регулярно", - отмечает представитель Государственного управления по делам беженцев Саша Лангенбах.

Люди живут в спальных помещениях по 10-14 мест. Эти "каюты" открыты сверху и не имеют потолка. На одного человека доступно 2,6 кв.м. Кабины расположены в залах, вмещающих около 350 человек.

За последние месяцы центр прибытия на территории бывшего аэропорта был расширен до 5 040 мест. Сейчас там размещено 1389 беженцев, в том числе из арабских стран, а также 3 651 беженец из Украины.

По словам Лангенбаха, на прошлой неделе прибыло 430 искателей убежища и 386 человек из Украины. В Управлении по делам беженцев предполагают, что зимой количество украинцев, ищущих убежище в Германии, увеличится.

"Понятно, что конфликты могут возникать, когда многие живут вместе в небольшом пространстве. Если разные культуры и религии сталкиваются, возникает дополнительная причина конфликта", - говорит представитель полицейского профсоюза. Стефан Ве.

Вид на спальные помещения для беженцев в бывшем аэропорту Тегель (фото: Berliner-zeitung)

Какая роль охранников в этих конфликтах

Также причины драк видят не только в бытовом аспекте. Летом сотрудников охранной фирмы обвиняли в сексуальных домогательствах к украинским беженкам.

В текущем случае охранники якобы подстрекали жителей Ирака и Сирии против курдов. В Государственном офисе по делам беженцев это отрицают.

"В Тегеле "кипит". Что-то должно измениться", - говорит депутат Ферат Кочак. У него есть курдские корни и он требует выяснить, есть ли политическая мотивация насилия между группами. Кроме того, необходимо узнать, какую роль в столкновениях сыграли сотрудники службы безопасности.

"Не может быть так, чтобы курдские беженцы не чувствовали себя в безопасности", - добавил он.