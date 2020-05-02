Без масок і рукавичок: як Данія швидко впоралася з COVID-19 і вийшла з карантину

Данія перемогла коронавірус (Колаж РБК-Україна)

Жителі Данії розповіли, як країна впоралася з COVID-19 без суворого карантину

Коронавірус в Україні та світі вразив понад 3 мільйони людей, і пандемія призвела до карантину у багатьох країнах. Однак деякі з них вже почали знімати карантинні обмеження і повертатися до звичайного життя. Данія стала першою країною Європи, яка почала відкривати дитячі садки та школи. Також минулого тижня в Копенгагені свої двері для клієнтів відкрили перукарні та салони краси. Карантин слабшає, а люди поступово повертаються до роботи та звичайного життя. Українки, які живуть у Данії, розповіли у програмі "Ранок з Україною", які заборони там дотепер існують і як країні вдалося перемогти коронавірус.

З першого ж дня карантин у Данії був не надто і суворим. Людей в масках і рукавичках – треба пошукати. Самоізоляція – теж формальність. Жителів по можливості зобов'язали працювати з дому. Найбільше постраждали працівники ресторанного бізнесу – їх попросили закритися в обов'язковому порядку.

"В Данії немає такого жорсткого карантину, людям можна виходити на вулицю, можна збиратися в групи понад 10 осіб. Тобто я не бачу абсолютно ніяких змін, просто може, менше машин, менше транспорту. Їздять поліцейські автомобілі та перевіряють, чи закриті установи, наприклад, ресторани чи перукарні. За це штрафи понад 1000 євро", – розповіла мешканка Данії Юлія Гусєва.

Звичайно, данська влада просить людей частіше мити та дезінфікувати руки. А ще у країні оголосили боротьбу з готівкою. Адже вірус дуже швидко поширюється через гроші. Всі ці заздалегідь прийняті заходи – таки спрацювали. У порівнянні з іншими скандинавськими країнами, Данія тримає епідемію під контролем.

"Моя знайома працює медсестрою, тому це перевірена інформація, що лікарні не переповнені й, в принципі, зараз там хворих навіть менше, ніж раніше", – коментує Юлія.

Саме тому з середини квітня Данія почала поступово виходити з карантину. Сьогодні поновлюються заняття у 54-х муніципалітетах країни та приблизно 35% шкіл Копенгагена. Звичайно, установи будуть працювати у карантинному режимі. До того ж нарешті відкрилися перукарні, стоматологічні клініки та кафе.

"Самі данці з цього приводу вели дискусію, але садки тут знаходяться у дворі – їм поставили такі вуличні намети, тому в приміщенні діти не залишаються. Днями я побачила, що моя улюблена кав'ярня відкрита, дуже зраділа тому, тим людям! Можна нарешті взяти кави та прогулятися – знаходиться в самому закладі, сидіти – не можна, але взяти та піти прогулятися – будь ласка", – розповіла мешканка Данії Валерія Любах.

А от прогнози щодо відновлення авіасполучення – поки невтішні.

"Кажуть, що кордони будуть закриті до кінця літа, але як буде далі – невідомо", – коментує Валерія.

І в таких важких умовах місцеві оптимізму не втрачають. У більшості з'явилися нові хобі – люди працюють у садах, прибирають сміття в парках, займаються рукоділлям і просто насолоджуються прогулянками з найсмачнішою кавою. Адже життя триває, і її якість залежить від нас самих.

У Данії коронавірус був зафіксований на початку березня і пік пандемії країна пройшла 7 квітня. Всього з початку пандемії в Данії заразилося близько 9 тисяч осіб, на цей момент вже понад 6 тисяч одужали, 434 людини загинули.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Словаччині зареєстрована найнижча смертність від коронавірусу.