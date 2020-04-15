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Ці маски точно захистять вас від коронавіруса: відповідь лікаря

STYLERКоронавірус    15.04.2020 - 14:05
Ці маски точно захистять вас від коронавіруса: відповідь лікаря
Українцям розповіли, які маски краще носити (фото: РБК-Україна)

Лікар розповіла, які маски краще носити, щоб не заразитися коронавірусом

Лікар-педіатр Наталія Кундіна розповіла про ефективність різних видів захисних масок від коронавіруса. Так, за словами експерта, будь-яка маска може вберегти від інфекцій, правда, треба знати, який у неї термін дії і як правильно використовувати той чи інший вид маски.

"Маска - це елемент захисту від вірусних інфекцій. Вони є різних видів: медичні, респіраторні, з клапаном або без. А хтось ходить в такій веселій масці, яку пошив сам, або прикупив десь у "хенд мейд" магазинах. Всі вони ефективні, але треба розуміти, що кожна маска має свій термін - скільки вона буде служити захистом", - розповіла лікар в ефірі каналу "Україна".

Представниця МОЗ зазначила, що найбільший термін дії має респіраторна маска, але й у цього виду захисту є свої нюанси.

"Респіраторні маски можна носити до 8 годин. Це дуже хороші маски, але, якщо людина хвора і одягає таку респіраторну маску, то вона є джерелом інфекції для тих, хто перебуває зовні. Оскільки через клапан інфекція виділяється назовні. Це маски для медичних працівників і їх потрібно одягати здоровим людям, а не хворим", - говорить Кундіна.

Якщо ж не вдалося придбати потрібну кількість захисних аксесуарів, можна зробити маски самостійно. Фахівець переконана: такий вид захисту нічим не відрізняється від тих, які можна придбати в аптеці.

"Маска, яку ви зробили своїми руками, більш щільна, тому її можна носити 4 години. Після чого потрібно її покласти в пакетик, принести додому і дуже добре випрати, так, щоб температура була 60-90 градусів. Висушити і потім можна ще раз одягнути на себе", - зазначила лікар.

Що стосується медичних масок, то вони розраховані на значно меншу кількість годин в реалізації.

"Медична або хірургічна маска розрахована на 2-4 години. Вона складається з 4 шарів. Перший шар - це той, який захищає від потрапляння крапель на обличчя. Внутрішній шар - це той, який не дає виходу повітря, вологого повітря, яким ми дихаємо. А між ними є ще шар, який виконує роль фільтра", - розповіла Кундина.

Крім того, лікар підкреслила, що маска буде ефективною і зможе врятувати від інфекційного зараження лише в тому випадку, коли ви будете правильно її одягати і знімати.

"Маска дуже проста і складна одночасно. Треба знати, як її правильно вдягнути. По-перше, треба визначити, яка сторона є зовнішньою, а яка - внутрішньою. На масках є така позначка, яку ставить виробник, вона допомагає нам визначитися, що це зовнішній шар. Крім того, зверху є клапан - смужка, яка дозволяє закріпити дуже щільно маску на обличчі. Перед тим, як надіти маску, треба помити руки. Це дуже важливо! А потім обробити антисептиком. Маску потрібно брати за вушка і надягати, притискаючи до носа - робите затискач. Щоб зняти маску, теж треба взяти її за вушка і закрити зовнішньою стороною всередину. Після чого цю масочку потрібно покласти в пакет", - підсумувала вона.

Раніше ми писали, що у МОЗ зруйнували популярний міф про профілактику коронавіруса.

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