Маски носити потрібно: експерт розповів про ефективність захисту від коронавіруса

Коронавірус продовжує поширюватися по Україні та світу, і фахівці вважають носіння масок одним з найбільш надійних засобів від зараження. Суперечки про ефективність масок тривають з моменту початку пандемії та медики вважають, що носити їх у першу чергу потрібно хворим людям, а також тим, хто з ними постійно контактує.

Під час пандемії звичайні марлеві маски абсолютно не ефективні й підходити до використання масок потрібно зі здоровим глуздом. Таку думку висловив відомий український вчений-біохімік, академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко в інтерв'ю для видання OBOZREVATEL.

"З приводу застосування масок ми користуємося рекомендаціями ВООЗ. Вони кажуть, що людям, які не мають ознак захворювання, не відчувають себе хворими, можна ходити без маски. Саморобні марлеві маски не захищають від потрапляння вірусу. Але треба підходити до носіння масок зі здоровим глуздом", - зазначив науковець.

Він додав, що звичайні медичні або марлеві маски допомагають тільки для тих, хто кашляє або чхає, хоча в принципі вони малоефективні.

"Вона все ж таки оберігають від викиду на велику дистанцію крапель слини, які несуть з собою вірус. Така маска не дозволяє чіпати своє обличчя руками, адже вірус потрапляє до людини через очі, ніс і рот", - уточнив Комісаров і додав, що маску обов'язково потрібно носити тим, у кого є ознаки захворювання.

"Причому їм потрібно носити якісну маску. Також потрібно носити маску тим, хто з ними контактує. Якщо в сім'ї є хворий, то краще його ізолювати в окремій кімнаті, щоб за ним доглядала тільки одна людина, наскільки це можливо. А всі люди, які знаходяться у квартирі, теж повинні носити маски", - розповів учений і перерахував інші групи людей, яким маска під час пандемії також обов'язкова:

Продавці, які працюють з великою кількістю людей

Фармацевти в аптеках

Водії громадського транспорту

Поліцейські

Обов'язково – медпрацівники, які контактують з інфікованими та хворими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики показали, як коронавірус може проникати під медичну маску.