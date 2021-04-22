Маски від коронавірусу "вбивають" шкіру: як її врятувати від подразнень

Захисні маски від коронавірусу можуть доставляти чимало неприємностей зі шкірою. Часте носіння таких масок викликає сильне роздратування і прищики можуть з'являтися навіть через пару годин.

Як врятувати свою шкіру і позбутися від появи прищів і роздратування, розповіли в матеріалі Greenpost.

Червоні плями, прищі, роздратування і свербіж – саме такі симптоми з'являються у багатьох людей після носіння маски навіть протягом декількох годин в день. В Європі це явище вже має назву - маскне.

Що відбувається зі шкірою

Дерматологи відзначають, що після введення обов'язкових масок у зв'язку з пандемією, пацієнтів з проблемами шкіри істотно збільшилася. Найчастіші проблеми - це прищі та роздратування в області носіння маски.

Медики пояснюють, що це викликано тертям маски об шкіру і в дерматології називається "механічними" вуграми. Повітря, яке людина видихає в масці, створює вологе середовище, а вона стає сприятливим місцем для росту бактерій. Роздратування можуть посилити й супутні захворювання, такі як нейродерміт або купероз.

Як запобігти проблемам шкіри

Маски потрібно міняти часто і кожні кілька годин робити перерви на 10-15 хвилин, щоб шкіра "подихала". Це правило особливо стосується тих, кому доводиться проводити в масках більшу частину свого дня.

Якщо без маски обійтися ніяк не можна, то потрібно нанести невелику кількість цинкової пасти або вазеліну на ті місця, де маска безпосередньо подразнює шкіру. Вони створять плівку на шкірі та будуть захищати від роздратування внаслідок вологості або тертя.

Відмовтеся повністю від пілінгів та інших видів кремів з агресивним відлущуванням, оскільки вони створюють мікротріщини на шкірі та сприяють появі запалення і прищів. Використовуйте зволожуючий крем з ніацинамідом, зеленим чаєм, гіалуроновою кислотою або церамідами. Вони допоможуть поліпшити бар'єрну функцію шкіри та прискорять загоєння шкіри.