Маска від коронавіруса: Супрун розвіяла популярні міфи

Коронавірус в Україні призвів до введення карантину по 3 квітня, і для громадян ввели ряд обмежень для недопущення розповсюдження небезпечної інфекції, а також повідомили про ефективні заходи профілактики.

Українці масово скуповують хірургічні маски, які нині в дефіциті в аптеках міст, хоча медики не називають такі засоби захисту надійною "бронею" від COVID-19. Уляна Супрун прокоментувала масковий ажіотаж і розвіяла міфи навколо цього питання.

Як зазначають у Всесвітній організації охорони здоров'я, маски не є гарантованим способом вберегтися від коронавіруса - експерти не рекомендують носити їх здоровим людям.

Колишня керівниця МОЗ України розповіла у своєму Facebook, коли і кому доцільно носити хірургічні маски, чому в суспільстві виник на них величезний попит і головне - які приховані небезпеки несуть у собі "тканинні респіратори".

"Нам всім хочеться відчувати себе в безпеці. Проте, слід розрізняти раціональні засоби захисту від паніки", - зазначила Супрун.

Маска потрібна тільки в наступних випадках:

Якщо ви кашляєте, чхаєте, є підвищена температура

Якщо ви доглядаєте за людиною із симптомами хвороби

Якщо ви працюєте в місцях великого скупчення людей (персоналу супермаркетів, працівникам поліції, водіїв пасажирського транспорту).

"Важливо: маска забезпечує захист тільки в поєднанні з регулярною гігієною рук і своєчасною заміною маски", - наголосила Супрун.

Використання масок без вагомих причин не дає переваги у захисті від коронавіруса, попередила медик.

Чому виник ажіотаж навколо масок

Супрун нарікає, що, незважаючи на рекомендації ВООЗ, деякі особи та ЗМІ помилково спонукають здорових людей масово носити маски.

"Це стимулює непотрібний попит на них, здорожчання ціни та дефіцит масок для тих людей, кому вони справді потрібні - медичних працівників. Тих, хто опинився на передовій у боротьбі з коронавірусною хворобою", - йдеться у публікації.

Захистить чи не захистить маска від коронавіруса

Супрун заявила, що маска забезпечує насамперед бар'єрний захист: коли людина інфікована, то маска на її обличчі не дасть вірусу поширитися на людей і поблизу поверхні при чханні або кашлі.

Маска на обличчі здорових людей, які знаходяться разом з інфікованими (ближче 1,5 метра), стане бар'єром для вірусу і він не потрапить на рот чи ніс, які маска, прикриває.

"Але все це спрацює за умови, що маска була одягнена, знята та утилізовано правильно", - звернула вона увагу.

Як правильно користуватися маскою

Перед тим, як надіти маску, потрібно помити руки з милом або обробляти їх спиртовмісним антисептиком.

Маска мусить закривати ніс та рот і щільно прилягати до обличчя по всіх краях - одягайте її правильно.

Не торкайтеся маски під час використання, а якщо вже так вийшло, що відразу вимити руки або обробити їх антисептиком.

Як тільки маска стає вологою, замініть її на нову - одноразові маски не можна використовувати повторно.

Коли знімаєте маску, потрібно торкатися тільки зав'язок ззаду і відразу викинути її у смітник (який закривається кришкою). Не забудьте потім помити руки або обробити їх антисептиком.

Не опускайте до підборіддя маску, якщо хочете випити води або перекусити - треба знімати повністю.

Борода і маска несумісні - вона не може щільно сидіти на обличчі.

Супрун вважає, що такі умови складно і досить незручно виконувати щодня, перебуваючи в громадських місцях.

"Ймовірно, що ви будете багато рухатися, торкатися предметів і поверхонь, поправляти одяг та зачіску. Вам захочеться поправити маску купу разів, навіть несвідомо, тож ви також задінете обличчя. Або ж може бути складно знайти смітник, яка закривається, і доведеться викинути маску у звичайний і тим самим поширити вірус ще далі", - йдеться у публікації.

Як повідомлялося, раніше Уляна Супрун докладно розповіла про процес створення вакцин від коронавіруса та пояснила, скільки ще чекати ліки від COVID-19 і чи можливо навчити імунітет боротися з цією хворобою.