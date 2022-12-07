Машинист из Харькова отработал на вахте 31 смену без выходных: история и фото "железного человека"

Машинист железнодорожного водоснабжения Андрей Семак месяц провел на работе. Он не покидал рабочее место 31 день.
О героическом сотруднике рассказало "Суспільне. Харків".
Насосная станция, на которой работает железнодорожник, поставляла воду в локомотивное и вагонное депо, а также эвакуационные поезда. Андрей находился на смене, несмотря на обстрелы Харькова и взрывы, которые выводили из строя оборудование.
1 марта Андрей Семак вступил в смену на насосной станции, которая обеспечивает водой подразделения железной дороги в Харькове. Он шел на работу пешком под звуки взрывов и не знал, что пробудет там 31 сутки.
Каждый день украинец звонил жене, чтобы узнать в безопасности семья. А еще расспрашивал о кактусах. Кстати, на работе у него все подоконники тоже заставлены растениями.
"Если сказать, что совсем не было страшно, то, пожалуй, скажу неправду. Я знал, что людям нужна вода. Самое основное то, что в это время заправлялись водой эвакуационные поезда, в которых выезжали тысячи людей с маленькими детьми, с животными, вагоны были полностью забиты", - говорит машинист.
Он рассказал, что в течение месяца почти не спал, ложился на скамейке у насосов, чтобы просто полежать.
1 апреля 2022 года Андрей наконец-то закончил свою смену, и теперь снова работает по графику. В этом декабре он планирует уходить в отпуск, а следующий мечтает провести уже на море.
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