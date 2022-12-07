Машинист из Харькова отработал на вахте 31 смену без выходных: история и фото "железного человека"

Машинист железнодорожного водоснабжения Андрей Семак месяц провел на работе. Он не покидал рабочее место 31 день.

История машиниста из Харькова

Насосная станция, на которой работает железнодорожник, поставляла воду в локомотивное и вагонное депо, а также эвакуационные поезда. Андрей находился на смене, несмотря на обстрелы Харькова и взрывы, которые выводили из строя оборудование.

1 марта Андрей Семак вступил в смену на насосной станции, которая обеспечивает водой подразделения железной дороги в Харькове. Он шел на работу пешком под звуки взрывов и не знал, что пробудет там 31 сутки.

Андрей Семак пробыл на смене 31 сутки и почти не спал (фото: suspilne.media)

Каждый день украинец звонил жене, чтобы узнать в безопасности семья. А еще расспрашивал о кактусах. Кстати, на работе у него все подоконники тоже заставлены растениями.

Андрей очень любит комнатные растения (фото: suspilne.media)

"Если сказать, что совсем не было страшно, то, пожалуй, скажу неправду. Я знал, что людям нужна вода. Самое основное то, что в это время заправлялись водой эвакуационные поезда, в которых выезжали тысячи людей с маленькими детьми, с животными, вагоны были полностью забиты", - говорит машинист.

Он рассказал, что в течение месяца почти не спал, ложился на скамейке у насосов, чтобы просто полежать.

1 апреля 2022 года Андрей наконец-то закончил свою смену, и теперь снова работает по графику. В этом декабре он планирует уходить в отпуск, а следующий мечтает провести уже на море.