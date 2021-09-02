MARUV зробила відверту заяву про народження дитини: "річ дуже непередбачувана"

MARUV розповіла, чи планує народження дитини. Популярна українська співачка зізналася, що з чоловіком Олександром, який є її продюсером, вже думають про майбутнє поповнення.
Про це артистка заявила в програмі "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна".
Співачка зазначила, що планувати щось в такому питанні дуже важко.
"Ти можеш собі напланувати, а твій організм зовсім по-іншому подумає і скаже: "Ні, ти завагітнієш через рік, через два або зараз". Тому це така річ дуже непередбачувана", - вважає MARUV.
Вона також зізналася, що сильно сумує за бабусею, яка живе в Дніпропетровській області. Співачка не бачила її більше року. Причина проста, зайнятість артистки.
"Бабусі постійно сусіди показують всі мої кліпи, концерти. Вона дуже мною пишається, мене дуже любить, і я її дуже сильно люблю", - сказала Анна Корсун.
За її словами, бабуся дуже багато зробила для того, щоб внучка стала артисткою. Вона водила майбутню зірку в музичну школу, і давала гроші на танці. Крім того, купувала необхідні інструменти і речі.
Нагадаємо, MARUV жорстко розкритикували за нове відео, яке деяким користувачам мережі здалося занадто вульгарним.
Раніше напівгола MARUV влаштувала п'янку і танці на дитячому майданчику.