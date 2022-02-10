MARUV з матюками "наїхала" на Україну, виправдавши артистів, які виступають у РФ

Епатажна українська співачка MARUV, яка нерідко дає концерти у РФ, пояснила, чому вона та її колеги виступають у країні-агресорі.
Своїми думками вона поділилась в Instagram-stories.
На думку Анни Корсун (справжнє ім'я зірки), на батьківщині "сфера шоу-бізнесу та розважального контенту слабо розвинена".
Зірка розповіла, що музиканти хочуть забезпечити собі гідний дохід, який отримати в Україні складно через погано розвинену структуру.
Також MARUV натякнула на "кумівство" у шоу-бізнесі та заявила, що в Україні нібито немає необхідних ресурсів для розвитку артиста.
MARUV розповіла, чому українські зірки їздять виступати в РФ (скрін Instagram-stories)
"В Україні немає ні лейблів, ні філій найбільших стрімінгових сервісів. Недуже йдуть справи з авторським правом і монетизацією, сфера шоу-бізнесу та розважального контенту слабо розвинена. Усі артисти хочуть бути почутими й побаченими, отримувати гідний дохід із плодів своєї інтелектуальної власності. Ну, і тому що шоу-бізнес – це все-таки насамперед бізнес, а не кум, брат, подруга, сват", – відповіла зірка.
До того ж співачка анонсувала концерт у Москві 8 березня, на якому презентує нову програму та пісню.
Додамо, що, у 2021 році співачка випустила спільний трек із російським співаком Філіпом Кіркоровим. Також сама співачка часто відвідує різні проєкти на російських телеканалах.
Нещодавно ми писали, що MARUV йде зі сцени та назвала причину.
Також ми писали, що MARUV вперше розповіла про те, як російські шахраї вкрали у неї 60 тисяч євро.