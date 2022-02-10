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MARUV з матюками "наїхала" на Україну, виправдавши артистів, які виступають у РФ

Автор: Тетяна Самарук

Епатажна українська співачка MARUV, яка нерідко дає концерти у РФ, пояснила, чому вона та її колеги виступають у країні-агресорі.

Своїми думками вона поділилась в Instagram-stories.

На думку Анни Корсун (справжнє ім'я зірки), на батьківщині "сфера шоу-бізнесу та розважального контенту слабо розвинена".

Зірка розповіла, що музиканти хочуть забезпечити собі гідний дохід, який отримати в Україні складно через погано розвинену структуру.

Також MARUV натякнула на "кумівство" у шоу-бізнесі та заявила, що в Україні нібито немає необхідних ресурсів для розвитку артиста.

MARUV розповіла, чому українські зірки їздять виступати в РФ (скрін Instagram-stories)

"В Україні немає ні лейблів, ні філій найбільших стрімінгових сервісів. Недуже йдуть справи з авторським правом і монетизацією, сфера шоу-бізнесу та розважального контенту слабо розвинена. Усі артисти хочуть бути почутими й побаченими, отримувати гідний дохід із плодів своєї інтелектуальної власності. Ну, і тому що шоу-бізнес – це все-таки насамперед бізнес, а не кум, брат, подруга, сват", – відповіла зірка.

До того ж співачка анонсувала концерт у Москві 8 березня, на якому презентує нову програму та пісню.

Додамо, що, у 2021 році співачка випустила спільний трек із російським співаком Філіпом Кіркоровим. Також сама співачка часто відвідує різні проєкти на російських телеканалах.

Епатажна українська співачка MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Нещодавно ми писали, що MARUV йде зі сцени та назвала причину.

Також ми писали, що MARUV вперше розповіла про те, як російські шахраї вкрали у неї 60 тисяч євро.

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MARUV