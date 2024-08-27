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Марс и ретроград Меркурия разрушат все планы. Астролог назвала опасный цвет 27 августа

Какой цвет призовет неудачу 27 августа (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Во вторник, 27 августа, стоит учесть влияние не только находящегося в ретрограде Меркурия. Также не забывайте о воинственном Марсе.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала полный прогноз на вторник и рассказала, какой цвет принесет неудачи.

Прогноз астропогоды на 27 августа

Не забывайте о ретроградном Меркурие. Он до сих пор может разрушить наши планы.

"Воздержитесь от сексуальных практик, проявлений гнева, мести, негативных эмоций. Возможны проявления насилия, нападения, ограбления и другие правонарушения", - предупредила астролог.

"Вредно вести сидячий образ жизни. Не рекомендуется мясная пища. Этот день принесет стрессовый период. Он будет жестким, нуждается в большой внутренней дисциплине и самоотверженности", - добавила она.

Опасность заключается в переоценке своих возможностей в критических ситуациях, отметила Соловьева.

Это день самопожертвования, терпения, принятия и прощения. Все события проверяйте искушениями и не ведитесь на провокации.

Также астролог советует:

  • проявляйте уверенность, настойчивость
  • это период поста, воздержания, осторожности
  • сделайте дома уборку
  • завершайте текущие дела.

"Благоприятное время для тех, кто связан с оправданным риском", - подчеркнула Соловьева.

Гороскоп на 27 августа (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки на 27 августа

Этот вторник - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.

"Из-за общего фона суток не инициируйте завтра новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе, первым в жизни использованием оружия", - отметила астролог.

"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем", - советует она.

Кроме этого, учтите следующие оговорки:

  • не раньте других даже словом
  • не просматривайте агрессивный контент (новости, видео, фотографии)
  • простите тех, кто вас оскорбил, и ни в коем случае не обижайте сами
  • если нужно, можете давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону
  • узнайте, нужен ли вам курс приема витаминов для поддержания энергии в организме.

К слову, ранее уже появился Таро-гороскоп на 27 августа.

Кроме того, читайте гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

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