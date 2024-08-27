Марс и ретроград Меркурия разрушат все планы. Астролог назвала опасный цвет 27 августа

Во вторник, 27 августа, стоит учесть влияние не только находящегося в ретрограде Меркурия. Также не забывайте о воинственном Марсе.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала полный прогноз на вторник и рассказала, какой цвет принесет неудачи.
Не забывайте о ретроградном Меркурие. Он до сих пор может разрушить наши планы.
"Воздержитесь от сексуальных практик, проявлений гнева, мести, негативных эмоций. Возможны проявления насилия, нападения, ограбления и другие правонарушения", - предупредила астролог.
"Вредно вести сидячий образ жизни. Не рекомендуется мясная пища. Этот день принесет стрессовый период. Он будет жестким, нуждается в большой внутренней дисциплине и самоотверженности", - добавила она.
Опасность заключается в переоценке своих возможностей в критических ситуациях, отметила Соловьева.
Это день самопожертвования, терпения, принятия и прощения. Все события проверяйте искушениями и не ведитесь на провокации.
"Благоприятное время для тех, кто связан с оправданным риском", - подчеркнула Соловьева.
Гороскоп на 27 августа (коллаж: РБК-Украина)
Этот вторник - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.
"Из-за общего фона суток не инициируйте завтра новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе, первым в жизни использованием оружия", - отметила астролог.
"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем", - советует она.
К слову, ранее уже появился Таро-гороскоп на 27 августа.
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