Марс и ретроград Меркурия разрушат все планы. Астролог назвала опасный цвет 27 августа

Прогноз астропогоды на 27 августа

Не забывайте о ретроградном Меркурие. Он до сих пор может разрушить наши планы.

"Воздержитесь от сексуальных практик, проявлений гнева, мести, негативных эмоций. Возможны проявления насилия, нападения, ограбления и другие правонарушения", - предупредила астролог.

"Вредно вести сидячий образ жизни. Не рекомендуется мясная пища. Этот день принесет стрессовый период. Он будет жестким, нуждается в большой внутренней дисциплине и самоотверженности", - добавила она.

Опасность заключается в переоценке своих возможностей в критических ситуациях, отметила Соловьева.

Это день самопожертвования, терпения, принятия и прощения. Все события проверяйте искушениями и не ведитесь на провокации.

Также астролог советует:

проявляйте уверенность, настойчивость

это период поста, воздержания, осторожности

сделайте дома уборку

завершайте текущие дела.

"Благоприятное время для тех, кто связан с оправданным риском", - подчеркнула Соловьева.

Гороскоп на 27 августа (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки на 27 августа

Этот вторник - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.

"Из-за общего фона суток не инициируйте завтра новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе, первым в жизни использованием оружия", - отметила астролог.

"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем", - советует она.

Кроме этого, учтите следующие оговорки: