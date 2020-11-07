Марків розкрив приголомшливі деталі свого затримання та ув'язнення в італійській в'язниці

Нацгвардієць Віталій Марків розповів про обставини свого затримання в аеропорту Болоньї та перебування за ґратами. Звільнений військовий понад три роки через безпідставні звинувачення в нібито вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі перебував в італійській в'язниці, де за час слідства у нього змінилися 28 сусідів по камері.

Виправданий апеляційним судом в Мілані Віталій Марків в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" поділився спогадами дня свого арешту. Він зауважив, що не відчував жодної загрози, коли прилетів 30 червня 2017 року до італійської Болоньї навідати матір.

Зокрема, він без проблем пройшов прикордонний контроль в аеропорту, але на виїзді зі стоянки правоохоронці Італії зупинили його авто і затримали військового.

За словами нацгвардійця, після затримання йому одразу висунули звинувачення і взагалі не пояснили причину затримання.

"Під час польоту не було жодної загрози. Я не відчував себе винним. Але сталося те, що сталося. У Болоньї нас зустріли мій вітчим і сестра. І коли ми сіли в автомобіль, буквально, після виїзду зі стоянки нас зупинила патрульна машина карабінерів. Згодом, під'їхало ще чотири машини працівників італійської поліції, стався арешт. Кайданки - і життя зупинилося на цій точці", - пригадав українець.

Відео: Марків розповів, як його затримали в Італії

Марків також розповів, що під час слідчого процесу, який тривав 10 місяців, йому змінили 28 співкамерників. Нацгвардієць припустив, що таким чином вони повинні були дізнатися від нього якусь інформацію.

"З якою метою я вже зараз не знаю, але можу здогадуватися. Вони намагалися мене розговорити. На мою думку, вони мали втертися в довіру і щось дізнатися. Я взагалі не знав, у чому мене звинувачують. Я сказав – я військовослужбовець НГУ", - припустив Марків.

Нагадаємо, Віталій Марків розповів, що не погоджувався зізнатися в нібито вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі у травні 2014 року заради свого звільнення, оскільки один позов був проти нього, а другий - проти України.

Раніше ми розповідали, що наразі не вирішено, чи буде Віталій Марків подавати позов до Європейського суду з прав людини через трирічне перебування в італійській в'язниці.