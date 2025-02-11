"Маркетинг граничит с необходимостью". Действительно ли женщинам нужны средства интимной гигиены?

Средства интимной гигиены для женщин активно рекламируются в Украине и не только. Но действительно ли они так нужны женщинам и является ли это жизненной необходимостью?

Действительно ли нужны женщинам средства интимной гигиены?

По словам врача, женщины могут существовать без разрекламированных средств, как и когда-то, когда их еще не было.

"Вы знаете, у нас где-то граничит маркетинг с необходимостью, если быть честным, да? Когда-то в те далекие времена мы лицо водичкой умывали и больше ничем не пользовались. Сейчас я хочу увидеть молодую девушку, которая бы не использовала тоники, кремы, еще что-то. Вы меня спросите, можем ли мы существовать без этого? Я вам скажу: "Конечно, можем". Но вы зададите себе вопрос: хочу ли я существовать без этого?" - ответила Шупенюк.

"Потому что я привыкла, что у меня должна быть здоровая, красивая кожа лица. Не факт, что она у вас будет нездоровая и некрасивая, если вы не будете это все использовать. Но если у вас есть проблема, то вы будете использовать специальную косметику для этого. И это будет абсолютно оправдано для вас", - добавила эксперт.

Гинеколог отметила, что сейчас даже существуют советы "подмываться хозяйственным мылом".

Если говорить о женщине, которая имеет проблемы, аллергические реакции, возрастные изменения, дерматиты, бактериальные вагинозы, то есть средства гигиены, которые позволяют это поддерживать в определенном состоянии - тогда это необходимо.

Врач отметила, что кожа лица по своей структуре очень похожа на кожу вульвы.

"Поэтому так же и морщины, и акне там может быть. За этим стоит тоже следить не только из-за эстетики, но и из-за здоровья этой кожи", - резюмировала эксперт.