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Мария Бурмака призналась, как переживает смерть брата-защитника

Мария Бурмака с братом (фото: скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

В начале января не стало родного брата певицы Марии Бурмаки Святослава. У мужчины случился инфаркт. Исполнительница признается, что до сих пор не может смириться со смертью родного человека.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки OBOZ.UA.

Как певица переживает смерть брата

По словам знаменитости, это страшная для ее семьи потеря, и она не знает, как все выдерживает.

"Слава пошел на войну добровольцем, служил в 43-й артиллерийской бригаде имени гетмана Тараса Трясила. На фронте получил контузию, как потом оказалось, имел хроническую ишемическую болезнь сердца. Его комиссовали летом, лечился. И тоже после госпиталя говорил о том, что хочет вернуться к побратимам", - сокрушалась Мария.

"Это страшная потеря для нас всех. Для меня - даже не могу выразить словами. Не знаю, как я сейчас живу и живу ли вообще. Не могу поверить, не могу смириться... Он был очень воспитанным, интеллигентным, никогда не служил в армии - пошел абсолютно по зову сердца", - отметила звезда.

Также она добавила, что война очень изменила ее родственника. Муж говорил, что "во мне что-то сломалось".

У умершего защитника, говорит Бурмака, осталось двое детей: старшей дочери Людмиле 14 лет, младшей Ксении - год и 9 месяцев.

Брат Марии Бурмаки (фото: instagram.com/mariaburmaka)

"И, знаете, я вижу в этих детях его черты, девочки очень похожи на него - и старшая, и младшая. И сейчас мне максимально хочется делать что-то для них. Но внутренние раны не отпускают...", - поделилась певица.

"Я помню, когда он родился, мне было 10 лет, и я всем гордо рассказывала, что у меня теперь есть брат (долго молчит). А сейчас вижу, насколько жизнь коротка, и что на какие-то вещи совсем не стоит тратить время", - подытожила она.

Напомним, как рассказывала артистка, Святослав пошел в военкомат и мобилизовался в ряды ВСУ в первые же дни полномасштабного вторжения. В апреле 2022-го у него родилась дочь Ксения.

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