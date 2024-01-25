Мария Бурмака со слезами рассказала о смерти брата-военного: о чем они говорили в последний раз

Что известно о брате артистки

"Он после себя оставил двоих прекрасных детей, старшая его дочь Мила, она Людмила, это в честь моей мамы она названа", - рассказала певица о своем брате Святославе.

Старшей дочери мужчины 14 лет, а младшая появилась на свет полтора года назад. Уже тогда, когда он служил в ВСУ.

Брат Бурмаки (скриншот)

По словам певицы, маленькая дочь была едва ли не единственным, что вызвало у ее брата положительные эмоции. Бурмака отметила, что мужчина сильно изменился на фоне войны.

"Он вспыхивал, он стад жестким. Я помню, когда он родился, я бежала по всем соседям, прямо ко всем. Я бежала и кричала: "У меня родился брат!", - вспомнила артистка.

Брат певицы скончался 4 января (скриншот)

Как младший брат Бурмаки оказался на фронте

"Он пошел в терроборону, его туда не взяли, он пошел в военкомат, буквально через неделю его мобилизовали. И довольно долгое время мы не знали, где он, просто не говорил. Это 43-я артиллерийская бригада, эти "пионы". Я вообще увидела видео, я не знала, что есть такая боевая техника. И он участвовал в боях за Киев", - вспомнила певица.

Брат Бурмаки получил ранения. Затем он находился в больнице, но вернулся на фронт.

"Его привезли в военный госпиталь, он лечился там три недели. Потом ему дали отпуск, он должен был снова пойти показаться врачам. Куда он, конечно, не ушел. И вернулся обратно на фронт, и снова была контузия очень сильная. И снова его положили в госпиталь, его выписали в апреле 2023 года" - рассказала Бурмака.

"Мне брат говорил: "У меня ранена душа, в клочья"... Он считал, что все люди, которые не были на фронте, не понимают тех, кто на фронте был", - добавила она.

Певица и ее родные уговаривали военного обратиться к психологам. Но он отказывался. Мужчина боялся показаться слабым. Бурмака со слезами вспомнила последний разговор с братом, во время которого он тоже показал, что не хочет быть слабым.

Бурмака расплакалась после воспоминаний о брате (скриншот)

"Я позвонила, спросила, не холодно ли ему", - вспомнила певица.

Брат Бурмаки сказал, что ему не холодно. Но не рассказал, что уже тогда у него были проблемы со здоровьем.

"У него была ишемическая болезнь сердца, как оказалось. Он никогда не ходил к врачам, это уже просто в справке написали... Ему стало плохо, его везли в "скорой", у него просто остановилось сердце. Я была во Львове, и я первое, что сделала - сразу взяла такси, чтобы ехать в Киев, и проплакала всю дорогу", - рассказала певица.

Сейчас Бурмаке тяжело петь. Но она не будет уходить со сцены и продолжит исполнять песни, особенно те, которые любил ее брат.

"Ты должен выходить и петь, слушать, петь, писать музыку. Поэтому я знаю, какие песни он любил особенно, какие ему нравились больше всего, буду петь их и вспоминать о нем. У меня есть песня "Повернись живим" и я эту песню написала год назад, это теперь песня-посвящение моему брату", - добавила Бурмака.