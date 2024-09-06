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Мария Бурмака рассекретила, сколько зарабатывает ежемесячно

Мария Бурмака (фото: instagram.com/mariaburmaka)
Автор: Иванна Пашкевич

Народная артистка Украины Мария Бурмака призналась, какой получает доход ежемесячно.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости Славе Демину.

Сколько Бурмака зарабатывает ежемесячно

Бурмака поделилась, что ее основной доход поступает от гонораров за концерты и зарплаты на радио.

Также она отметила, что у нее есть и другие источники заработка, но предпочитала не уточнять их.

"Тысяча-две тысячи долларов, даже меньше, бывает иногда. Если отчислить все коммунальные и другие расходы, то это бывает порой меньше", - рассказала она.

 

Краткая биография Марии Бурмаки

Исполнительнице 54 года. Она стала известной в 1993 году после победы в хит-параде "12 минус 2" с песнями "Лишається надія", "Єдиного слова заради", "Ходить сон" и "Я люблю твої кроки".

Через четыре года певице было присвоено звание заслуженной артистки, а через 12 лет - народной. Среди ее самых известных композиций - "Прости", "Не тому", "Попрощатися не зуміли".

Украинская аудитория также знает ее как ведущую программ "КіН", "Рейтинг", "Хто там", "Чайник" і "Створи себе".

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