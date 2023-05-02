В Мариуполе школьников заставляют написать письма с благодарностью оккупантам: шокирующие детали

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в школах детей вынуждают писать письма российским оккупантам. Школьники должны написать текст, в котором преступник Владимир Путин назван "нашим президентом".
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, детям дали пример текста, который они должны написать самостоятельно. В нем Украину, Россию и Белоруссию называют "единственным народом".
Также пишется о "неонацистской нечисти" и о том, что россияне воюют "ради мира".
Советник мэра отметил, что такие письма с благодарностью оккупантам должны написать учащиеся старших классов. Оккупанты учителям приказали, чтобы письма были готовы к завтра, 3 мая.
Россияне заберут их из школы и передадут дальше.
"У этого дна дна нет", - написал советник городского головы.
К тому же, в тексте-примере дети должны написать, что они "поддерживают президента" Владимира Путина. Кроме того, должны указать, что их родственники также участвуют в "специальной военной операции".
Российские оккупанты уже не первый раз используют детей ради своей выгоды. И это, несмотря на то, что Россия каждый день обстреливает мирные украинские города.
Ранее мы сообщали, что россияне готовят украинских детей к войне, учат собирать автоматы и снимать растяжки.
Также мы писали, что новорожденным детям в Мариуполе выдают свидетельства ДНР.