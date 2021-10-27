У Маріуполі в туалет пускають тільки вакцинованих (фотофакт)

Так, в ньому адміністрація центрального ринку попереджає, що скористатися вбиральнею зможуть тільки ті, хто

пройшов вакцинацію, повну або часткову

має негативний результат тестування на COVID-19

документ про одужання (в паперовому вигляді або з використанням мобільного додатку "Дія").

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Під постом українці іронізують, що тепер для походу в туалет потрібно готуватися заздалегідь, а краще записатися в електронну чергу. Також люди радять встановити поруч пункт вакцинації, через те, що бажаючих буде багато.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу. Зараз вдалося вакцинувати першою дозою 30% дорослого населення.