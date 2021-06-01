У Маріуполі в ТРЦ дитина знайшла і з'їла засіб від гризунів, який прийняла за цукерку

Інцидент стався 30 травня в ігровій зоні комплексу.

За словами мами дівчинки, яка прийшла в заклад з дітьми, свою старшу дочку вона втратила з поля зору через півтори години після візиту. Потім побачила дитину за ігровим будиночком, яка "сиділа на підлозі з цукеркою в руках".

"Швидко підійшовши до неї, я забрала цукерку і побачила, що це не просто цукерка, а отрута для гризунів!"- розповіла жінка.

Хоча з дитиною візуально все було в порядку, вона все-таки викликала бригаду медиків і звернулася до правоохоронців.

Також жінка заявила, що обговорювала ситуацію з адміністратором закладу, і не знайшла спільну мову. Представники комплексу запевнили відвідувачку, що дівчинка зайшла в недозволене місце, яке було обгороджене, і взяла не отруту, а клейку стрічку для гризунів - цей засіб розкладено по кутах у всьому центрі.

Мама дівчинки додала, що вибачень за те, що трапилося, вона так і не отримала.

На місце інциденту виїжджали патрульні, але потім передали цю справу ювенальної превенції. Ті підтвердили, що засіб від гризунів - не отрута, а пастка, і лежала вона не в ігровій зоні, а в підсобному приміщенні.

Проте за фактом даної події розпочато перевірку.

Як пояснили представники адміністрації розважального центру, для проведення заходів з дезінфекції вони застосовують виключно безпечні та нешкідливі для здоров'я маленьких дітей засоби, і клейка суміш "Захисник" не містить жодного шкідливого компонента.

У Маріуполі в розважальному комплексі дівчинка спробувала засіб від гризунів, який прийняла за цукерку (фото: 0629.com.ua)