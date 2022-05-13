У Маріуполі загинув чемпіон з боксу і суддя IBA: в його будинок потрапив російський снаряд

Повідомляється, що Олексій Купирєв став жертвою російської бомби ще 8 березня, але про його загибель стало відомо тільки зараз. Разом з родиною боксер жив у багатоповерховому будинку.

Коли Росія вторглася на територію України та почала обстрілювати Маріуполь, Купирєв разом з сім'єю ховався в підвалі разом з рідними.

8 березня він покинув укриття і піднявся у квартиру за необхідними речами та в саме в цей момент в його будинок потрапив російський снаряд. Купирєв загинув і був похований на території Маріуполя.

Фото: Олексій Купирєв загинув у Маріуполі

Олексій Купирєв народився 14 квітня 1975 року в Маріуполі. В юності став чемпіоном Європи з боксу серед молоді.

Завершивши кар'єру виступу на рингу, Купирєв пройшов навчання і почав кар'єру судді. Він отримав суддівську ліцензію рівня 1 зірки IBA (Міжнародна боксерська асоціація).

"Дуже шкода, що так склалася доля. Олексій був завжди відповідальною, принциповою і порядною людиною. Чемпіон Європи з боксу серед молоді, суддя міжнародної категорії. Співчуття всім рідним і близьким. Царство йому Небесне. Спочивай з миром, Олексій", - написав Єлісєєв.