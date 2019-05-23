У Маріуполі підлітки по-звірячому побили школяра і зняли відео: подробиці

Школярі побили однолітка і знімали знущання на відео, після чого опуликовали ролик в інтернеті. Постраждалий 14-річний учень 8 класу маріупольської школи №69 потрапив у лікарню, і його мама звернулася до поліції. Про це йдеться у сюжеті місцевого телеканалу ТV7 Маріуполь.

Спочатку кадри з побиттям побачила адміністрація школи №68, де і навчається агресивний підліток. Директор Дмитро Юров одразу викликав батьків "героїв" ролика.

"Батьки побачили відео вперше, вони були шоковані поведінкою. Як відомо, поведінка дитини виходить з родини. Там - неповна сім'я. Мама заробляє гроші, а дитина надана сама собі. У наш час дітям нікуди піти", - розповів він.

За словами директора, у школі учні ведуть себе добре, але контролювати їх у післянавчальний час він не може.

Як видно у відеоблозі підлітка, компанія п'є алкогольні напої і любить помахати кулаками.

Відео з побиттям бачили й інші мешканці мікрорайону. Місцеві підлітки не підтримують таку поведінку своїх однолітків - кажуть, що вже не раз чули про цю кампанію.

Фото: скріншот

Правоохоронці також були шоковані. У поліції повідомили, що встановлюються всі особи, причетні до побиття 14-річного школяра.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 частина 1 (умисне легке тілесне ушкодження). Вони одразу проінформували Службу у справах дітей та вирушили до 69-ту школу, де навчається потерпілий хлопець.

У навчальному закладі розповіли, що школяр не конфліктний та ввічливий. Його разом з молодшим братом виховує сама мама, яка працює на металургійному комбінаті.

Зауч школи Олена Сичова повідомила, що з дитиною працював психолог, провів діагностику щодо подолання негативних наслідків насильства.

Мати постраждалої дитини дізналася, що знущання тривають вже кілька місяців. Як розповіла Сичова, хлопці вимагали у нього гроші.

Виконувачка обов'язки начальника служби з питань дітей Лівобережного району Яна Гавриш, коментуючи звіряче побиття підлітками свого однолітка, зазначила, що агресорів збираються поставити на облік.

Відео: YouTube / Телеканал ТV7 Маріуполь

Як повідомлялося раніше, у Мелітополі першачка побили прямо на уроці в школі. Мама одного з нападників дітей визнала провину.

Також ми писали про те, що у Києві однокласники місяцями знущалися над дитиною.

Нагадаємо, що нещодавно у київській школі спалахнув скандал через агресивного вчителя.