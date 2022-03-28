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В Маріуполі маму вбили на очах у сина, хлопчика викрали і тепер беруть у нього інтерв'ю

Колаж РБК-Україна: В Маріуполі окупанти вбили маму на очах у сина
Автор: Світлана Мащенко

В Маріуполі російські окупанти вбили матір на очах у маленького сина, самого хлопчика теж поранили. Тепер його вивезли до тимчасово окупованих територій і беруть у нього інтерв'ю.

Про це повідомили в полку "Азов - Маріуполь".

"Вбити матір дитини у неї на очах в окупованому Маріуполі, який росіяни обстрілювали місяць і продовжують обстрілювати нині, викрасти дитину та вивезти на тимчасово окуповану територію для зйомок - про які міжнародні суди над цими тваринами може йти мова?" - підписане відео.

Хлопець розповідає для пропагандистського місцевого каналу "Юніон", що вони з мамою йшли до сусідки. Поруч з ними прогримів вибух. Його поранило в ногу, а маму в голову.

Жінка попри тяжке поранення встигла дотягнути хлопчика до сусідки додому, де й померла.

Канал "Юніон" був заснований в 2001 році в Макієвці, а потім розширив мовлення на Донецьку область. В 2014-му був захоплений терористами "ДНР" і від того часу провадить проросійську політику на тимчасово окупованих територіях.

Зазначимо, що окупанти викрадають людей в Маріуполі і вивозять їх на тимчасово окуповані території. Часто це жінки і діти, які ховаються в укриттях.

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Маріуполь